دوري أدنوك للمحترفين: العين يهزم حتا بثنائية (فيديو)

وأضاف لابا كودجو الهدف الثاني في الدقيقة 60، برأسية قوية بعد كرة عرضية من بندر الأحبابي.

وألغى الحكم هدفا سجله لابا كودجو بداعي التسلل في الدقيقة 40، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسدد بعدها عمير اتزيلي كرة قوية أمسكها حارس حتا على مرتين.

ورفع العين رصيده إلى 6 نقاط، واعتلى صدارة ترتيب المسابقة مؤقتا، فيما لا يزال رصيد حتا خاليا من النقاط، بعد خسارته للجولة الأولى، وتراجع إلى المركز 14 (الأخير).

وحسم التعادل السلبي الأول هذا الموسم مباراة البطائح واتحاد كلباء ليرتفع رصيد الأول إلى أربع نقاط في المركز الثاني بينما اقتنص كلباء أول نقطة له في الدوري هذا الموسم.