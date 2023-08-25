دوري أدنوك: إنييستا يسجل في تعادل الإمارات مع عجمان 4-4 (فيديو)
تعادل ناديا الإمارات وعجمان 4-4، في مباراة مثيرة، اليوم، على استاد نادي الإمارات، في افتتاح الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين.
واحتفل إنييستا قائد برشلونة السابق بأول أهدافه في الدوري الإماراتي وكاد أن يقود فريقه للفوز لولا هدف متأخر لعلي مدن من ركلة جزاء ليتعادل الفريق الضيف.
شارك النجم الإسباني أندريس إنييستا، أساسيًا لأول مرة في تشكيلة الإمارات هذا الموسم، ولم يُخب آمال الجماهير التي توافدت إلى الملعب من أجله، بعدما قدم التمريرة الحاسمة من ركلة حرة غير مباشرة بكرة متقنة، حوّلها إلى يثييري سيلفا برأسه داخل الشباك في الدقيقة 2.
وأدرك عجمان التعادل سريعًا بهدف بالرأس أيضًا، سجله عبدالله صالح من متابعة كرة ركنية في الدقيقة العاشرة.
وترجم عجمان محاولاته إلى هدف ثانٍ سجله وليد أزارو في أول ظهور له هذا الموسم في الدقيقة 43.
وأضاف بريستيج الهدف الثالث من هجمة منظمة في الدقيقة قبيل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني قلّص نادي الإمارات الفارق بهدف سجله إسماعيل الحمادي في الدقيقة 64.
وأكمل الإمارات عودته بتسجيل الهدف الثالث بواسطة فرانك كوم في الدقيقة 88.
وسجل الرسام إندريس إنييستا الهدف الرابع للإمارات من ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 90+4.
لكن عجمان ردَّ بهدف رابع من ركلة جزاء أيضًا، سجلها علي مدن في الدقيقة 90+15.
بهذا التعادل حصد كل فريق أول نقطة له هذا الموسم، بعد أن خسر الثنائي في الجولة الأولى.
ووفقًا لرابطة المحترفين الإماراتية، فإن هذه ثامن مباراة في تاريخ دوري المحترفين تنتهي بالتعادل (4-4)، والأولى منذ فبراير 2021 بين اتحاد كلباء والوصل.