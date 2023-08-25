دوري أدنوك: إنييستا يسجل في تعادل الإمارات مع عجمان 4-4 (فيديو)

شارك النجم الإسباني أندريس إنييستا، أساسيًا لأول مرة في تشكيلة الإمارات هذا الموسم، ولم يُخب آمال الجماهير التي توافدت إلى الملعب من أجله، بعدما قدم التمريرة الحاسمة من ركلة حرة غير مباشرة بكرة متقنة، حوّلها إلى يثييري سيلفا برأسه داخل الشباك في الدقيقة 2.

وأدرك عجمان التعادل سريعًا بهدف بالرأس أيضًا، سجله عبدالله صالح من متابعة كرة ركنية في الدقيقة العاشرة.

وترجم عجمان محاولاته إلى هدف ثانٍ سجله وليد أزارو في أول ظهور له هذا الموسم في الدقيقة 43.

وأضاف بريستيج الهدف الثالث من هجمة منظمة في الدقيقة قبيل نهاية الشوط الأول.