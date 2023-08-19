أول ظهور للنجم أندريس إنييستا مع نادي الإمارات (فيديو)

ويتقدم الوصل بهدف أول على حساب الإمارات عن طريق علي صالح في الدقيقة 64.

وسيخوض إنييستا أول مباراة له على أرضية استاد نادي الإمارات برأس الخيمة، يوم 25 أغسطس الجاري ضد نادي عجمان، وذلك في إطار الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

وكان نادي الإمارات أبرم صفقة التعاقد مع إنييستا، البالغ 39 عاماً، قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري، في واحدة من أهم وأبرز الصفقات التي ظهرت في الانتقالات الصيفية.

وعرف إنييستا في قمة مسيرته مع برشلونة الذي انضم إليه عام 1996 وصعد لفريقه الأول في 2002 وشكّل لاحقاً مع مواطنه تشافي والأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثياً رائعاً قاد الفريق إلى حقبة ذهبية.

وفاز إنييستا مع برشلونة بـ32 لقباً أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني تسع مرات.

وتوّج مع فريقه الأخير فيسيل كوبي الياباني بكأس الإمبراطور 2019 والكأس السوبر الياباني في 2020.