مالك إنتر ميامي: وعدت ميسي بفرصة توديعه جماهير برشلونة

حرص خورخي ماس، أحد مالكي نادي إنتر ميامي الأمريكي، على الحديث عن تجربة التعاقد مع ليونيل ميسي في الصيف الماضي، مؤكدا تقديمه وعدا للنجم الأرجنتيني بمنحه فرصة لتوديع جماهير برشلونة بشكل لائق.

ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 إلى باريس سان جيرمان، ولكن بعد عامين انضم إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر، رغم ارتباطه بالعودة إلى النادي الكتالوني.

وقال ماس في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الثلاثاء: "وعدت ميسي ببذل أقصى جهد في السنوات المقبلة، ليحظى بفرصة وداع جماهيره في برشلونة، قد يذهب فريق إنتر ميامي إلى هناك، أو نخوض مباراة ودية مع البلوغرانا".