أس: ميسي مهتم شخصيًا بانضمام لاعب ريال مدريد لإنتر ميامي
كشفت صحيفة "أس" أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد يرتبط بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.
وقالت الصحيفة الإسبانية، إن الأمور لم تعد على حالها بالنسبة لمودريتش بعدما قرر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إشراك خوسيلو على حساب مودريتش في الشوط الثاني من الديربي أمام أتلتيكو مدريد، الأحد الماضي.
وكانت هذه آخر مرة لعب فيها مودريتش مع ريال مدريد، حيث لم يلعب أي دقيقة أمام لاس بالماس ثم جيرونا في الليغا.
ومنذ بدء الموسم شارك مودريتش في 7 مباريات مع ريال مدريد بينها مرتان شارك في التشكيلة الأساسية و5 مرات كان احتياطيًّا.
مودريتش وإنتر ميامي
ونقلت "أس" عن بيدجا مياتوفيتش لاعب ريال مدريد السابق: "تلقى مودريتش عروضًا من الولايات المتحدة، من إنتر ميامي على وجه الخصوص".
وأضاف: "لقد تلقى بالفعل عرضًا من السعودية، لكنه أراد البقاء في مدريد".
وذهب مياتوفيتش المدير الرياضي السابق للميرنغي إلى أبعد من ذلك، وقال إن ميسي كان مهتمًا بشكل شخصي بالتعاقد مع مودريتش.
وقبل أيام، شوهد مودريتش يتناول العشاء مع ديفيد بيكهام.
وانتقل مودريتش، البالغ من العمر 37 عامًا، لريال مدريد في 2012 قادمًا من توتنهام، ومنذ ذلك الحين لعب للفريق 495 مباراة سجل فيها 37 هدفًا وصنع 77.
وكان عقد مودريتش ينتهي بنهاية الموسم الماضي، لكنه اتفق مع ريال مدريد على التجديد حتى نهاية الموسم الحالي.
تعليق مودريتش
وخلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، في 7 سبتمبر، أجرى مودريتش مقابلة صحفية قال فيها: "أنا هادئ تمامًا، وأدرك أنه يجب علي العمل، وعاجلًا أم آجلًا سأحصل على فرص للعب".
وتابع: "أعلم أن هناك منافسة كبيرة في خط الوسط، وأن اللاعبين الشباب يتمتعون بمستوى عالٍ، أنا متأكد من أنه لا يزال بإمكاني اللعب بالمستوى الذي يتطلبه ريال مدريد".
وأكد مودريتش: "شرطي الوحيد للبقاء هو أن يتم معاملتي كلاعب تنافسي، كما كنت حتى الآن، وأنهم لم يبقوني في الفريق بناءً على الماضي، لا أحد سعيد بعدم اللعب، لن أبقى من أجل ذلك، بل لأنني أريد اللعب والاستمتاع بكرة القدم في مدريد".