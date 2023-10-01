أس: ميسي مهتم شخصيًا بانضمام لاعب ريال مدريد لإنتر ميامي

كشفت صحيفة "أس" أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد يرتبط بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن الأمور لم تعد على حالها بالنسبة لمودريتش بعدما قرر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إشراك خوسيلو على حساب مودريتش في الشوط الثاني من الديربي أمام أتلتيكو مدريد، الأحد الماضي.

وكانت هذه آخر مرة لعب فيها مودريتش مع ريال مدريد، حيث لم يلعب أي دقيقة أمام لاس بالماس ثم جيرونا في الليغا.

ومنذ بدء الموسم شارك مودريتش في 7 مباريات مع ريال مدريد بينها مرتان شارك في التشكيلة الأساسية و5 مرات كان احتياطيًّا.