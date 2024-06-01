اتحاد العاصمة الجزائري يرد على اتهام لاعبيه بالتلاعب بالنتائج

رد نادي اتحاد العاصمة الجزائري على التهم التي وجهها رئيس مولودية البيض، عبد القادر دحماني، بالتواطؤ والتلاعب بنتائج مباريات الفريق لترتيب أسماء الأندية النازلة إلى دوري الدرجة الثانية.

وعقب هزيمة اتحاد العاصمة على قواعده، أمام نجم بن عكنون (2 ـ 0) في مباراة الجولة 23 من الدوري الجزائري، توجهت الاتهامات صوبا للاعبي الاتحاد وجهازه الفني ومسؤوليه، بأن نتيجة المباراة تم ترتيبها مسبقا ومنح نقاط الفوز لنجم بن عكنون لينعش حظوظه في النجاة من فخ الهبوط للدرجة الثانية.

ورفع نجم بن عكنون رصيده إلى 29 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير، متاخرا بثلاث نقاط عن مولودية البيض (32 نقطة) الذي فجر ضجة في الأوساط الكروية بالجزائر بعدما لمح إلى أن اتحاد العاصمة تلاعب بنتيجة مباراته وتخاذل لفائدة نجم بن عكنون لضرب مصالح النادي.

وقال رئيس مولودية البيض في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي: "من غير المعقول أن ينهزم فريق ينافس على المراتب الأولى بتلك الطريقة لهذا أطالب رئيس الاتحاد وليد صادي بفتح تحقيق عاجل".