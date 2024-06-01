اتحاد العاصمة الجزائري يرد على اتهام لاعبيه بالتلاعب بالنتائج
رد نادي اتحاد العاصمة الجزائري على التهم التي وجهها رئيس مولودية البيض، عبد القادر دحماني، بالتواطؤ والتلاعب بنتائج مباريات الفريق لترتيب أسماء الأندية النازلة إلى دوري الدرجة الثانية.
وعقب هزيمة اتحاد العاصمة على قواعده، أمام نجم بن عكنون (2 ـ 0) في مباراة الجولة 23 من الدوري الجزائري، توجهت الاتهامات صوبا للاعبي الاتحاد وجهازه الفني ومسؤوليه، بأن نتيجة المباراة تم ترتيبها مسبقا ومنح نقاط الفوز لنجم بن عكنون لينعش حظوظه في النجاة من فخ الهبوط للدرجة الثانية.
ورفع نجم بن عكنون رصيده إلى 29 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير، متاخرا بثلاث نقاط عن مولودية البيض (32 نقطة) الذي فجر ضجة في الأوساط الكروية بالجزائر بعدما لمح إلى أن اتحاد العاصمة تلاعب بنتيجة مباراته وتخاذل لفائدة نجم بن عكنون لضرب مصالح النادي.
وقال رئيس مولودية البيض في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي: "من غير المعقول أن ينهزم فريق ينافس على المراتب الأولى بتلك الطريقة لهذا أطالب رئيس الاتحاد وليد صادي بفتح تحقيق عاجل".
ورد نادي اتحاد العاصمة على اتهامات مسؤولي مولودية البيض في بيان رسمي نفى فيه عن لاعبيه ومكونات الفريق تهمة التلاعب.
ونشر اتحاد العاصمة بيانا على الصفحة الرسمية للفريق في منصة "فيسبوك"، قال فيه: "تفاجأت إدارة اتحاد العاصمة بتصريحات لرئيس مولودية البيض يتهم فيها فريقنا بالتساهل وترتيب مباراته أمام نجم بن عكنون وهي إتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة".
وتابع البيان: "كما تندد إدارة الإتحاد وبشدّة، بمثل هذه التصريحات اللامسؤولة التي من شأنها المساس بسمعة كرة القدم الجزائرية بصفة عامة وبنادي إتحاد العاصمة بصفة خاصة".
وقبل 3 جولات من نهاية سباق الدوري، نزل نادي سوف رسميا للدرجة الثانية، فيما تتنافس أندية أخرى على ضمان البقاء، من بين أقربها لمنطقة الخطر نجم بن عكنون (29 نقطة) ومولودية وهران ومولودية البيض (32 نقطة).