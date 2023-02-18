كريستيانو رونالدو يشتري ساعة جديدة ثمنها 130 ألف يورو (صورة)

وظهر رونالدو، مؤخرًا، في السعودية يرتدي ساعة ثمنها حوالي 780 ألف يورو، وظهر الآن بساعة جديدة لكن ثمنها أقل بكثير.

وتم الحديث كثيرًا عن الساعة الأولى، من ماركة "Jacob & Co"، ولكن لا ينبغي تجاهل ساعة رولكس الجديدة المصنوعة من الذهب والمغطاة بالياقوت الأزرق.

ومع ذلك، فإن ثمن الساعة أقل بكثير من الساعة الأولى، حيث يبلغ ثمنها 130 ألف يورو.