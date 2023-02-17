ليندر تاوامبا يرفض مصافحة كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والتعاون (فيديو)
رفض المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا لاعب التعاون مصافحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.
ويكشف مقطع فيديو رونالدو يبتسم ويمد يده اليسرى لمصافحة تاوامبا خلال المباراة لكن اللاعب الكاميروني رفض مصافحة رونالدو الذي مازح تاوامبا بيده اليسرى.
فوز مثير
وحقق النصر فوزًا مثيرًا على منافسه التعاون بنتيجة 2/1، في الجولة الـ17 .
وأنهى النصر الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله عبدالرحمن غريب في الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة طولية من كريستيانو رونالدو.
ووقّع ألفارو ميدران هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 47 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من محمد الغامدي.
ووقّع عبدالله مادو هدف الفوز للنصر في الدقيقة 78 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وفاز النصر للمرة الـ12 مقابل التعادل 4 مرات، وخسر مرة واحدة، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة من 17 مباراة في الصدارة.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي مع الاتحاد والشباب، لكن الأخير لعب أكثر منهما مباراة واحدة.
وثأر النصر من التعاون الذي تغلب 1/0 على النصر في مباراة الدور الأول.