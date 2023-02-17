ليندر تاوامبا يرفض مصافحة كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والتعاون (فيديو)

فوز مثير

وحقق النصر فوزًا مثيرًا على منافسه التعاون بنتيجة 2/1، في الجولة الـ17 .

وأنهى النصر الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله عبدالرحمن غريب في الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة طولية من كريستيانو رونالدو.

ووقّع ألفارو ميدران هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 47 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من محمد الغامدي.

ووقّع عبدالله مادو هدف الفوز للنصر في الدقيقة 78 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.