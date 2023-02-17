غضب رونالدو على الحكم في مباراة النصر والتعاون (فيديو)

وخلال توجهه إلى غرفة تغيير الملابس بعد نهاية الشوط الأول، عبر رونالدو عن غضبه من عدم احتساب الحكم ضربة جزاء لفريقه.

وقبل ذلك توجه رونالدو نحو حكم المباراة وعبر له عن غضبه من عدم احتساب ضربة جزاء على لمسة اليد التي كانت في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر 1/0 على التعاون، حيث لعب رونالدو الكرة إلى عبدالرحمن غريب ليتقدم الأخير للنصر في الدقيقة 17.

ويملك النصر 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي ويتأخر بـ3 نقاط عن الشباب المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

وشارك رونالدو في 4 مباريات مع النصر قبل مواجهة التعاون، سجل فيها 5 أهداف بينها 4 أهداف في مباراة واحدة وكانت أمام الوحدة.

