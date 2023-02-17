الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي
يخوض فريق النصر اختباراً جديداً في الدوري السعودي أمام ضيفه التعاون مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر دوري روشن.
وتقام أيضاً مواجهة أخرى بين الوحدة وضيفه الرائد ضمن منافسات الجولة ذاتها.
وانطلقت الجولة بفوز الشباب على ضيفه أبها بنتيجة 2-0 كما تغلب الاتحاد على مضيفه الاتفاق بنتيجة 3-0 وتعادل فريق العدالة مع الطائي بنتيجة 2-2 بينما تأجلت مواجهة الفيحاء مع الهلال لمشاركة الأخير في بطولة كأس العالم للأندية.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (مرسول بارك) في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.
ترتيب الفريقين
يحتل النصر المركز الثالث برصيد 37 نقطة، وحقق الفريق 11 انتصاراً و4 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة.
وسجل النصر في الدوري 34 هدفاً واستقبل 8 أهداف، وتفصل النصر 3 نقاط عن الاتحاد والشباب اللذين يحتلان الصدارة والوصافة.
ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 30 نقطة، وحقق الفريق 9 انتصارات و3 تعادلات وتلقى 4 هزائم.. وسجل التعاون 24 هدفاً واستقبل 17 هدفاً.
وفاز التعاون في آخر لقاء ضد النصر بنتيجة 1-0 يوم 3 سبتمبر الماضي في الجولة الثانية للدوري هذا الموسم.
أسلحة النصر
يخوض النصر المباراة باحثاً عن تحقيق الفوز للتواجد في الصدارة مجدداً بعدما اكتسح الوحدة في آخر مباراة بنتيجة 4-0.
وخاض الفريق تدريباته في الأيام الماضية وسط حالة من التركيز فرضها الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للنصر.
ويفتقد النصر خدمات لاعبه عبد الله الخيبري بسبب مرضه بنزلة برد، ويعتمد رودي جارسيا على تشكيلة تضم حارس المرمى نواف العقيدي وأمامه الرباعي عبد الله مادو وعبد الإله العمري وسلطان الغنام وجيسلان كونان في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عبد المجيد الصليهم وبجواره لويس جوستافو وعلى الأطراف عبد الرحمن غريب وجلال الدين مشاريبوف وصانع الألعاب أندرسون تاليسكا أو سامي النجعي مع المهاجم كريستيانو رونالدو.
أوراق التعاون
يبحث التعاون عن تكرار سيناريو ما حدث في لقاء الدور الأول للدوري وتعويض الخسارة الأخيرة أمام الفتح.
ويقود التعاون المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا الذي سبق أن واجه النصر 8 مرات وفاز خلال 4 مواجهات وتعادل مرة وتلقى 3 هزائم.
ويعتمد التعاون على تشكيلة تضم حارس المرمى مايلسون دوس سانتوس وأمامه الرباعي ماركو أركاليني وحسن كادش وعون السلولي وسعد الناصر في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أشرف المهديوي وألفارو ميدران وصانع الألعاب أليخاندرو روميرو مع ثلاثي الهجوم فهد الرشيدي وسميحان النابت ولياندرو تاومبا.