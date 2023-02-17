الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

وتقام أيضاً مواجهة أخرى بين الوحدة وضيفه الرائد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وانطلقت الجولة بفوز الشباب على ضيفه أبها بنتيجة 2-0 كما تغلب الاتحاد على مضيفه الاتفاق بنتيجة 3-0 وتعادل فريق العدالة مع الطائي بنتيجة 2-2 بينما تأجلت مواجهة الفيحاء مع الهلال لمشاركة الأخير في بطولة كأس العالم للأندية.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي، فإلى السطور القادمة: