خبراء: كان يجب على حكم مباراة النصر والتعاون إنذار كريستيانو رونالدو

وخلال برنامج "أكشن مع وليد" على القناة "الرياضية السعودية" الذي يقدمه الصحفي وليد الفراج، أكد خبراء تحكيم أن الحكم فيصل البلوي كان يتوجب عليه توجيه إنذار لرونالدو لتصرفه غير الأخلاقي وعدم الابتسام له.

وقال الخبير التحكيمي محمد فودة في البرنامج: "التعليق الذي شفته المفروض أن فيصل البلوي ما يضحك له ما يوقف أمامه بتلك الطريقة، يعطيه إنذار على الاعتراض، أجبره على الذهاب لتقنية حكم الفيديو".

وأضاف الحكم السابق: "هو إنذار واحد لو أخرجه الحكم لن يقوم بالحركة الثانية حين طالب الجماهير بالاحتفال بالهدف، ما وقع دلالة على أن حكامنا يجب أن يتعاملوا مع اللاعبين بحيث لا يجتمعون حولهم ولا يعترضون وأي لاعب يعترض يعطيه بطاقة صفراء".