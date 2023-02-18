خبراء: كان يجب على حكم مباراة النصر والتعاون إنذار كريستيانو رونالدو
فاز النصر على التعاون 2/1 في الدوري السعودي ليعتلي الصدارة بفارق الأهداف عن الشباب في مباراة شهدت احتجاج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الحكم ومطالبته بضربة جزاء.
وواصل رونالدو احتجاجه حين كان متوجها لغرفة الملابس بين الشوطين واحتج على عدم احتساب ضربة جزاء بعد لمسة يد على لاعب التعاون ماركو إركاليني.
وخلال برنامج "أكشن مع وليد" على القناة "الرياضية السعودية" الذي يقدمه الصحفي وليد الفراج، أكد خبراء تحكيم أن الحكم فيصل البلوي كان يتوجب عليه توجيه إنذار لرونالدو لتصرفه غير الأخلاقي وعدم الابتسام له.
وقال الخبير التحكيمي محمد فودة في البرنامج: "التعليق الذي شفته المفروض أن فيصل البلوي ما يضحك له ما يوقف أمامه بتلك الطريقة، يعطيه إنذار على الاعتراض، أجبره على الذهاب لتقنية حكم الفيديو".
وأضاف الحكم السابق: "هو إنذار واحد لو أخرجه الحكم لن يقوم بالحركة الثانية حين طالب الجماهير بالاحتفال بالهدف، ما وقع دلالة على أن حكامنا يجب أن يتعاملوا مع اللاعبين بحيث لا يجتمعون حولهم ولا يعترضون وأي لاعب يعترض يعطيه بطاقة صفراء".
وأكد أن حكم المباراة ذهب لتقنية حكم الفيديو ليس للتأكد من التسلل بل للتأكد إن كان كريستيانو رونالدو لم يحجب الرؤية عن الحارس.
من جهته قال الحكم المصري السابق سمير عثمان: "القانون يقول إن أي لاعب ذهب مع الحكم لمنطقة تقنية الفيديو ينال إنذارا حتى لا يمارس ضغطا على الحكم، وهي نفس الحالة طالما أن رونالدو يمارس ضغطا على الحكم بطريقة غير جيدة كان مفروضا على الحكم فيصل البلوي أن يعطيه إنذارا للسلوك غير الرياضي".
وأضاف سمير عثمان: "المباراة عرفت أحداثا كثيرة كانت 6 حالات اشتباه في ضربات جزاء وحالتي تسلل تم خلالهما إلغاء الهدف، صعب لكن في هذه الحالة كان على الحكم منح بطاقة صفراء لرونالدو أنه ضغط على الحكم بطريقة غير مباشرة مع إثارة الجماهير، وهي أخطر شيء فعله في هذه المباراة".
فوز مثير
وحقق نادي النصر فوزًا مثيرًا على منافسه التعاون بنتيجة 2/1، في الجولة الـ17.
وأنهى النصر الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله عبدالرحمن غريب في الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة طولية من كريستيانو رونالدو.
ووقّع ألفارو ميدران هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 47 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من محمد الغامدي.
ووقّع عبدالله مادو هدف الفوز للنصر في الدقيقة 78 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وفاز النصر للمرة الـ12 مقابل التعادل 4 مرات، وخسر مرة وحيدة ليرفع رصيده إلى 40 نقطة من 17 مباراة في الصدارة.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي مع الاتحاد والشباب لكن الأخير لعب أكثر منهما مباراة وحيدة.
وثأر النصر من التعاون الذي تغلب 1/0 على النصر في مباراة الدور الأول.