أرتيتا: موسم آرسنال "أصبح واضحا" بعد الخروج من الدوري الأوروبي
قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، إن خروج فريقه من الدوري الأوروبي جعل موسمه "واضحا" ويجب على الفريق الآن التركيز على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعادل آرسنال 1-1 مع ضيفه سبورتنغ لشبونة في لندن في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي ليتعادلا 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة قبل أن يتأهل النادي البرتغالي لدور الثمانية بفوزه 5-3 بركلات الترجيح.
وخرج آرسنال من جميع مسابقات الكأس الثلاث التي شارك فيها هذا الموسم، لكنه يتقدم بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى للفوز بأول ألقابه للدوري منذ العام 2004.
ولم يتبق أمامه سوى 11 مباراة بداية من زيارة كريستال بالاس، يوم الأحد المقبل.
وقال أرتيتا لموقع آرسنال على الإنترنت: "إنها ضربة كبيرة، لكنها تضفي الوضوح على الموسم. يتبقى لنا 11 مباراة في الدوري الممتاز، ونهائي كبير ضد كريستال بالاس. يجب أن نركز على ذلك، يجب أن تكون الطاقة هناك ونتعلم من هذه الليلة".
وأضاف: "علينا أن نتعلم منها، ولكن أفضل شيء الآن هو رد الفعل وإظهار الالتزام نفسه والمزيد من الجودة واللعب بشكل أفضل ضد بالاس للتغلب عليهم".
وتعرض أرتيتا لضربة مزدوجة أمس، عندما تم استبدال تاكيهيرو تومياسو مبكرا وغادر زميله المدافع وليام ساليبا الملعب بعد فترة وجيزة.
وقال أرتيتا للصحفيين: "إصابة تومياسو تبدو خطيرة للغاية نظرا لرد فعله عقب الإصابة مباشرة وما قاله لي".
وأتم المدرب الإسباني "من الواضح أنه من المبكر جدا ومن الصعب معرفة حقيقة الأمر. وليام، لا أعرف. كان يشعر ببعض الانزعاج ولم يستطع الاستمرار، لذلك اضطررنا إلى استبداله".