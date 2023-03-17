أرتيتا: موسم آرسنال "أصبح واضحا" بعد الخروج من الدوري الأوروبي

قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، إن خروج فريقه من الدوري الأوروبي جعل موسمه "واضحا" ويجب على الفريق الآن التركيز على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل آرسنال 1-1 مع ضيفه سبورتنغ لشبونة في لندن في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي ليتعادلا 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة قبل أن يتأهل النادي البرتغالي لدور الثمانية بفوزه 5-3 بركلات الترجيح.

وخرج آرسنال من جميع مسابقات الكأس الثلاث التي شارك فيها هذا الموسم، لكنه يتقدم بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى للفوز بأول ألقابه للدوري منذ العام 2004.