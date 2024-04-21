محاولة لـ"الصلح" بين جماهير مولودية الجزائر وشبيبة قسنطينة

وأضاف: "لو حدث أي مكروه سنكون جميعنا مسؤولين، كان على الجميع التدخل للصلح بينهما منذ العام 2018، لكن ذلك لم يحدث، وهو ما نأسف له".

ودعا رئيس مولودية الجزائر إلى "الصلح" وقال: "في الحقيقة لا يوجد مشكلة بين المشجعين، مجرد مناوشات تسبب فيها مراهقون أدت إلى هذا الصدع، لا بد من الاستفادة من هذا الدرس، وألا نترك الأوضاع تزداد عنفًا مستقبلاً".

وقال إبراهيم شاوش اللاعب السابق لمولودية الجزائر: "بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في الفتنة التي وقعت بين المشجعين، العام 2018، واليوم جاء دور الصفحات الجادة للمساهمة في استدراك الوضع".

وتابع شاوش: "أطالب بمشاركة جميع الفعاليات، خاصة من المجتمع المدني بالصلح بين المشجعين من خلال تنظيم مباراة ودية بين الفريقين".