تشواميني وفالفيردي وبيلينغهام.. الصراع بين ريال مدريد وليفربول لا ينتهي

مر ريال مدريد وليفربول ببعض السنوات الصعبة للغاية منذ عام 2018 بخوض دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أكثر من مرة والنهائي مرتين والآن مواجهة في دور الـ16.

لكن الصراع بين الفريقين لا ينتهي عند هذا الحد، حيث يتنافس الفريقان الكبيران على مكان بين أفضل ثمانية فرق في المسابقة الأوروبية الأبرز وكذلك الفوز بالتعاقد مع جود بيلينغهام رغم أنهما ليسا الوحيدين الساعيين للفوز بخدمات الدولي الإنجليزي لكنهما لا يخفيان هذه الرغبة.

وستتكرر المواجهة بين الناديين بعد نهائي العام الماضي حين فاز ريال 1/0 بهدف فينيسيوس جونيور ليحقق لقبه 14 معززا رقمه القياسي، كما فاز بطل إسبانيا على فريق المدرب يورغن كلوب في نهائي 2018.