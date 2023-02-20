تأكد غياب توني كروس وتشواميني عن مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمته لمواجهة ليفربول، غدا الثلاثاء، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة استبعاد الألماني توني كروس وأوريلين تشواميني.

وواجه ريال مدريد سلسلة من الإصابات، حيث غاب تشواميني عن مباراة منتصف الأسبوع بسبب الإنفلونزا، وأيضًا توني كروس بسبب التهاب المعدة والأمعاء.

ولم يتدرب كروس وتشواميني مع المجموعة خلال الاستعدادات لمباراة ليفربول.

وقالت صحيفة "آس" إن توني كروس فقد الكثير من وزنه وأيضا من العضلات بسبب المرض، حيث كان من الصعب أن يكون جاهزا في الوقت المناسب لمباراة ليفربول.

بينما شهدت القائمة تواجد الفرنسي كريم بنزيما، بعدما كانت هناك شكوك بشأن غيابه عن المباراة.