تأكد غياب توني كروس وتشواميني عن مباراة ريال مدريد ضد ليفربول
كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمته لمواجهة ليفربول، غدا الثلاثاء، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة استبعاد الألماني توني كروس وأوريلين تشواميني.
وواجه ريال مدريد سلسلة من الإصابات، حيث غاب تشواميني عن مباراة منتصف الأسبوع بسبب الإنفلونزا، وأيضًا توني كروس بسبب التهاب المعدة والأمعاء.
ولم يتدرب كروس وتشواميني مع المجموعة خلال الاستعدادات لمباراة ليفربول.
وقالت صحيفة "آس" إن توني كروس فقد الكثير من وزنه وأيضا من العضلات بسبب المرض، حيث كان من الصعب أن يكون جاهزا في الوقت المناسب لمباراة ليفربول.
بينما شهدت القائمة تواجد الفرنسي كريم بنزيما، بعدما كانت هناك شكوك بشأن غيابه عن المباراة.
وتدرب بنزيما بمفرده مع معد بدني الأيام الماضية، وقام ببعض التدريبات البدنية مع باقي اللاعبين، لكنه لم يشارك في تدريبات التسديد على المرمى، حيث يبدو أنه لم يتعاف بعد من الانزعاج الذي عانى منه أمام إلتشي.
وسبق أن التقى الفريقان في 9 مباريات، فاز ريال مدريد في 5 مباريات، بينما فاز ليفربول في 3 مباريات وحسم التعادل مباراة، سجل الميرنغي 12 هدفا، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.
وجاءت انتصارات ريال مدريد خلال آخر 6 مباريات بين الفريقين، بينما حسم ليفربول الفوز في أول 3 مواجهات.
والتقى الفريقان في 3 مناسبات في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، حيث فاز ليفربول باللقب عام 1981، بعد الفوز بهدف دون رد، وأحرز ريال مدريد اللقب عام 2018 بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف، وعام 2022 بالفوز بهدف دون رد.
ويعد الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.
قائمة ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا:
حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.
خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، رودريغر.
وسط الملعب: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينغا، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، ماريو مارتين، أريباس.
خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريغو، ألفارو.