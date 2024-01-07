باريس سان جيرمان ينفي الضغط لفوز ميسي بالكرة الذهبية 2021

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن باريس سان جيرمان نفى ما تردد عن محاولته الضغط على باسكال فيريه، رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" السابق لمنح جائزة الكرة الذهبية لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي في 2021.

وكانت صحيفة "لوموند" كشفت عن وثائق تزعم ضغط إدارة باريس سان جيرمان على باسكال فيريه، لمنح جائزة الكرة الذهبية لميسي.

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية 2021 عندما كان لاعبا لباريس سان جيرمان، بعد أن تفوق على روبرت ليفاندوفسكي الذي جاء في المركز الثاني.