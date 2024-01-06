لوموند: باريس سان جيرمان ضغط لفوز ميسي بالكرة الذهبية

كشفت صحيفة "Le Monde" عن جدل جديد يدور حاليا في أروقة الكرة الفرنسية بشأن نادي باريس سان جيرمان، بعد الكشف عن وثائق تزعم ضغط الإدارة على باسكال فيريه، رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" السابق لمنح جائزة الكرة الذهبية لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحصل ميسي على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات من قبل، أكثرها كانت خلال فترته مع برشلونة قبل الانتقال لباريس سان جيرمان ومنه إلى إنتر ميامي.

وتوج النجم الأرجنتيني بجائزة الكرة الذهبية عام 2021 في وقت لعبه بقميص سان جيرمان، والممنوحة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، بعد أن تفوق على النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي جاء في المركز الثاني.