بعد أزمته مع ريال مدريد.. كشف عقوبة الحكم مانزانو

كشفت إذاعة "كادينا سير" عن إيقاف الحكم خيسوس خيل مانزانو بعد قراره المثير في مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني، أمس السبت.

وأطلق مانزانو صافرة نهاية المباراة رغم أن الكرة كانت مشتركة بين إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد ودييغو لوبيز نوغويرول لاعب فالنسيا، وانتهى الأمر بلعب دياز كرة عرضية لجود بيلينغهام الذي وضعها برأسه في المرمى.

لكن مانزانو رفض احتساب الهدف وطرد بيلينغهام بعد ذلك بسبب احتجاجه على عدم احتساب الهدف في المباراة التي انتهت على التعادل 2/2.