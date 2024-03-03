بعد أزمته مع ريال مدريد.. كشف عقوبة الحكم مانزانو
كشفت إذاعة "كادينا سير" عن إيقاف الحكم خيسوس خيل مانزانو بعد قراره المثير في مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني، أمس السبت.
وأطلق مانزانو صافرة نهاية المباراة رغم أن الكرة كانت مشتركة بين إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد ودييغو لوبيز نوغويرول لاعب فالنسيا، وانتهى الأمر بلعب دياز كرة عرضية لجود بيلينغهام الذي وضعها برأسه في المرمى.
لكن مانزانو رفض احتساب الهدف وطرد بيلينغهام بعد ذلك بسبب احتجاجه على عدم احتساب الهدف في المباراة التي انتهت على التعادل 2/2.
وبحسب "كادينا سير" سيبقى جيل مانزانو دون إدارة مباريات لمدة من الوقت، لأنه أدار المباراة "بشكل سيئ".
وأضافت الإذاعة أن "الخطأ الفادح" الذي ارتكبه مانزانو هو أنه لم يكن مضطرًا إلى السماح بتنفيذ الضربة الركنية لريال مدريد. التي جاء منها الهدف الذي ألغاه.
وخلال المباراة أشهر مانزانو البطاقة الصفراء لثلاثة من لاعبي ريال مدريد (فينيسيوس جونيور، وفيديريكو فالفيردي، وخوسيلو)، ولاعبين اثنين من فالنسيا (رومان ياريمتشيوك، ومختار دياخابي).
ومنذ تعادله 1/1 مع أتلتيكو مدريد، في الرابع من فبراير الماضي، فاز الميرنغي على جيرونا، ثم تعادل مع رايو فاليكانو، ثم فاز على إشبيلية، قبل التعادل مع فالنسيا.
غضب ريال مدريد
وقالت صحيفة "آس" إن "مسؤولي ريال مدريد لا يصدقون ما حدث أمام فالنسيا، ويشككون في العديد من الجدل الذي أثير في الأيام الأخيرة، بما يضر بريال مدريد ويخدم برشلونة".
وأضافت في تقرير: "بعد مباراة فالنسيا، تحدث النادي عن (إعادة ضبط) الدوري لإدخال برشلونة في صراع اللقب، حتى أنهم حددوا نقطة التحول، خاصة بعد الهجمات التي شنَّها خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وتشافي، المدير الفني للبارسا، قبل شهر على نزاهة البطولة، إذ وصف رئيس برشلونة مقاطع الفيديو التي نشرتها قناة ريال مدريد بـ(العار)".
وتابع: "بعد هذه التصريحات مباشرة، في الـ2 من فبراير، وافق تشافي على كلمات لابورتا وقال عن قناة النادي الأبيض، (إنهم يزورون المسابقة تمامًا أسبوعًا بعد أسبوع".
وأوضحت "آس": "يعتقد ريال مدريد أن هناك معايير مزدوجة منذ تلك التصريحات، وقد كلفت الفريق 6 نقاط، وأن هناك تأثيرًا مباشرًا بين شكاوى تشافي ولابورتا والاتجاه الذي لوحظ في الأيام الأخيرة".
وأشارت تقارير أخرى، إلى أن الإدارة بقيادة، فلورنتينو بيريز، قرَّرت تقديم شكوى ضد مانزانو أمام لجنة الحكام.
وترى إدارة الريال أن على مانزانو دفع ثمن خطَئِه، بالإضافة إلى الاستئناف على قرار طرد، بيلينغهام، بسبب الاعتراض على الحكم بعد الصافرة لتفادي إيقافه.