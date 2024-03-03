لاعب فالنسيا يطالب مانزانو بإنهاء مباراة ريال مدريد (فيديو)
يستمر الجدل حول قرار الحكم خيسوس خيل مانزانو بإطلاق صافرة نهاية مباراة فالنسيا وضيفه ريال مدريد، أمس السبت، في قمة الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.
واحتسب مانزانو سبع دقائق وقتا بدل ضائع للشوط الثاني، واستمرت المباراة ثماني دقائق و44 ثانية.
وفي تلك اللحظة، تخلص إبراهيم دياز من دييغو لوبيز نوغويرول لاعب فالنسيا، ولعب كرة عرضية وصلت إلى جود بيلينغهام، ليضعها برأسه في مرمى جيورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا.
وما زاد الجدل حول قرار الحكم هو مقطع فيديو يُظهر أحد لاعبي فالنسيا وكأنه يطالب مانزانو بإطلاق صافرة النهاية، خلال الكرة المشتركة بين إبراهيم دياز ودييغو لوبيز نوغويرول.
بيان ناري
وبعد المباراة التي انتهت على التعادل 2/2، أصدر ريال مدريد بيانا ناريا ضد الحكم خيسوس خيل مانزانو.
وقال ريال مدريد في بيانه: "منع قرار تحكيمي غير مسبوق من مانزانو هدف فوز الفريق على فالنسيا، بعد إطلاق صافرة النهاية أثناء تواجد الكرة في الهواء".
وأضاف: "مع نتيجة التعادل (2/2) وفي اللحظة الأخيرة من المباراة، أرسل إبراهيم عرضية إلى منطقة الجزاء وأنهى بيلينغهام الكرة برأسية؛ ما جعل النتيجة 3/2، لكن الحكم ألغى الهدف معلنا نهاية المباراة، واستحق متصدر الدوري النقاط الثلاث، لكنه تعادل في مباراة حُسمت بقرار من مانزانو".
ورغم التعادل، ظل ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 66 نقطة من 27 مباراة، مقابل 37 نقطة لفالنسيا في المركز الثامن من 26 مباراة.
ويحتل جيرونا المركز الثاني، ويملك 59 نقطة من 26 مباراة.