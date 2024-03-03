تأثر تشواميني ولاعبي ريال مدريد بعد إصابة دياخابي (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو تأثر تشواميني ولاعبي ريال مدريد بإصابة دياخابي، وذكرت صحيفة "ماركا" أن تشواميني كان منزعجًا بشدة، وذهب إلى غرفة خلع الملابس وهو يهز رأسه مرارًا وتكرارًا ويعتذر عن إصابة دياخابي.

ويظهر في مقطع الفيديو تأثر إبراهيم دياو وخوسيلو، وبدا الأخير غاضبًا من تأخر الكادر الطبي في التعامل مع إصابة دياخابي.

وقال فالنسيا، في بيان رسمي إن "دياخابي يعاني من خلع في مفصل الركبة اليمنى، وتم نقله للمستشفى لإجراء فحوصات طبية، وبانتظار إجراء المزيد من الفحوصات".