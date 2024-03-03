تأثر تشواميني ولاعبي ريال مدريد بعد إصابة دياخابي (فيديو)
بدا لاعبو ريال مدريد متأثرين بإصابة الفرنسي مختار دياخابي لاعب فالنسيا في مواجهة الفريقين أمس السبت في قمة الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.
وشهد ملعب ميستايا معقل فالنسيا مباراة مثيرة شهدت تسجيل أربعة أهداف بواقع هدفين لكل فريق، كما ألغى الحكم خيسوس خيل مانزانو هدفًا سجله جود بيلينغهام ما أشعل الجدل.
وتعرَّض دياخابي لإصابة قوية بعدما سقط الفرنسي أوريلين تشواميني على ركبة اللاعب الغيني في الدقيقة الـ89، وهي الإصابة التي قد تبعد اللاعب عن الملاعب لمدة عام.
وأظهر مقطع فيديو تأثر تشواميني ولاعبي ريال مدريد بإصابة دياخابي، وذكرت صحيفة "ماركا" أن تشواميني كان منزعجًا بشدة، وذهب إلى غرفة خلع الملابس وهو يهز رأسه مرارًا وتكرارًا ويعتذر عن إصابة دياخابي.
ويظهر في مقطع الفيديو تأثر إبراهيم دياو وخوسيلو، وبدا الأخير غاضبًا من تأخر الكادر الطبي في التعامل مع إصابة دياخابي.
وقال فالنسيا، في بيان رسمي إن "دياخابي يعاني من خلع في مفصل الركبة اليمنى، وتم نقله للمستشفى لإجراء فحوصات طبية، وبانتظار إجراء المزيد من الفحوصات".
ونشر تشواميني صورة دياخابي على حسابه بمنصة "إكس"، وكتب: "آسف حقًّا على ما حدث.. أتمنى لك الشفاء العاجل".
وتقدَّم فالنسيا 2/0 سجلهما هوغو دورو ورومان ياريمتشيوك، لكن فينيسيوس جونيور، الذي تعرَّض لهتافات جماهير فالنسيا، سجل هدفين ليمنع ريال مدريد من الخسارة.
وظل ريال مدريد في الصدارة برصيد 66 نقطة من 27 مباراة ويتقدم بسبع نقاط عن جيرونا وتسع نقاط عن برشلونة، ولعب كل منهما 26 مباراة.
وسيلعب ريال مدريد مع لايبزيغ يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.