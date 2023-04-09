ذا صن: مانشستر يونايتد يستهدف ماك أليستر ومويسيس كايسيدو ثنائي برايتون
ذكرت صحيفة "ذا صن" أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع أليكسيس ماك أليستر ومويسيس كايسيدو ثنائي برايتون.
وأوضحت أن المدرب الهولندي إيريك تين هاغ حريص على تعزيز خط وسط مانشستر يونايتد للموسم المقبل.
ووفقًا للصحيفة، فإنه يعتقد أن كلا من أليكسيس ماك أليستر ومويسيس كايسيدو سيكونان مناسبين تمامًا لمانشستر يونايتد.
وعانى مانشستر يونايتد هذا الموسم عندما غاب كاسيميرو وكريستيان إريكسن في خط الوسط.
ومع استعداد المعار مارسيل سابيتسر للعودة إلى بايرن ميونخ هذا الصيف ستكون هناك حاجة بلا شك إلى تعزيزات لتحسين المستوى الحالي للفريق.
ومع ذلك، فإن إغراء أليكسيس ماك أليستر ومويسيس كايسيدو ثنائي برايتون سيكلف الكثير بحسب ما ذكرت "ذا صن".
ووقع كايسيدو لبرايتون في يناير 2022 وجدد عقده في مارس الماضي حتى 2027 بعد أن سعى لمغادرة الفريق إلى آرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
وقالت "ذا صن" إنه من المحتمل أن يدفع مانشستر يونايتد ما يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني إذا أراد نقل كايسيدو إلى أولد ترافورد.
كما أن التعاقد مع أليكسيس ماك أليستر سيكون مكلفا، حيث يقدر برايتون قيمة اللاعب الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين بحوالي 70 مليون جنيه إسترليني، ولكن من المرجح أن يزداد هذا المبلغ مع الاهتمام المتزايد به.
ويحرص تشيلسي وليفربول وآرسنال على التعاقد مع أليكسيس ماك أليستر البالغ من العمر 24 عاما.
وكشف أليكسيس ماك أليستر مؤخرًا أنه يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا قرر مغادرة برايتون.
وقال أليكسيس ماك أليستر: "الحقيقة هي أنه ليس لدي فريق على وجه الخصوص، حيث أقول إنه يناسب طريقتي في اللعب".
وأضاف: "أعتقد أنه هنا في الدوري الإنجليزي الممتاز هناك فرق قوية للغاية، وفرق تلعب بشكل جيد للغاية، مثل مانشستر سيتي وآرسنال".
وأكد: "إذا سألتني، أود أن تكون خطوتي التالية في الدوري الممتاز".
ومن بين أهداف مانشستر يونايتد أيضًا، يوجد ديكلان رايس لاعب ويستهام، والمغربي سفيان أمرابط نجم خط وسط فيورنتينا.