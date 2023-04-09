ذا صن: مانشستر يونايتد يستهدف ماك أليستر ومويسيس كايسيدو ثنائي برايتون

كما أن التعاقد مع أليكسيس ماك أليستر سيكون مكلفا، حيث يقدر برايتون قيمة اللاعب الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين بحوالي 70 مليون جنيه إسترليني، ولكن من المرجح أن يزداد هذا المبلغ مع الاهتمام المتزايد به.

ويحرص تشيلسي وليفربول وآرسنال على التعاقد مع أليكسيس ماك أليستر البالغ من العمر 24 عاما.

وكشف أليكسيس ماك أليستر مؤخرًا أنه يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا قرر مغادرة برايتون.

وقال أليكسيس ماك أليستر: "الحقيقة هي أنه ليس لدي فريق على وجه الخصوص، حيث أقول إنه يناسب طريقتي في اللعب".