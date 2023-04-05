تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم ميسي ويعرض عليه قميص رونالدو
كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد انضم لسباق الأندية الراغبة في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل تأكيدات عديدة حول اقتراب رحيله عن فريق باريس سان جيرمان.
وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وزعمت تقارير بأن النجم الأرجنتيني قرر الرحيل عن النادي الفرنسي.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن "يونايتد يستهدف التعاقد مع ميسي واللعب تحت قيادة إريك تين هاغ".
وأوضحت أنه "في حال تمت الصفقة فيمكنه أن يرث القميص الأسطوري رقم 7 الذي ارتداه سابقا كريستيانو رونالدو في أولد ترافورد".
ولم يوضح التقرير هل تقدم يونايتد بعرض رسمي لضم نجم باريس سان جيرمان أم الأمر فقط طرح على طاولة المفاوضات.
وكان النجم البرتغالي غادر صفوف مانشستر يونايتد إلى النصر السعودي، بعد فسخ عقده بسبب خلافات مع إدارة النادي الإنجليزي وإيريك تين هاغ مدرب الفريق.
فيما ذكرت تقارير أخرى، أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد جونكالو راموس، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، لضمه في الصيف المقبل.
صاحب الـ21 عامًا، تألق هذا الموسم مع بنفيكا، مستغلًا رحيل داروين نونيز إلى ليفربول، وسجل 25 هدفًا وصنع 10 في 37 مباراة بمختلف المسابقات.
ولم يعوض مانشستر يونايتد رحيل كريستيانو رونالدو، إلا من خلال استعارة ووت فيغورست المعار من بشكتاش التركي، والذي سيرحل في الصيف.
عروض ميسي
أما ميسي فدارَ العديد من التكهنات بشأن وجهته المقبلة، ما بين رغبة برشلونة في استعادته الصيف المقبل، والحديث عن عرض رسمي ضخم قدمه نادي الهلال السعودي.
وكشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات، عن وصول عرض الهلال للتعاقد مع ميسي إلى 400 مليون يورو سنويا.
إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية أشارت إلى أن ميسي قد قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم.
أسباب رحيل ميسي تأتي بسبب الأداء الذي يقدمه أخيرًا برفقة النادي وضغطه من أجل الحصول على عقد أفضل ورفضه لتخقيض عقده.
باريس سان جيرمان يرغب في تقليل عقد النجم الأرجنتيني بسبب تجنب التعرض لعقوبات بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.
وانضم ميسي لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الماضي موقعًا على عقد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي.
ولعب ميسي مع باريس سان جيرمان في 67 مباراة وخلالها سجل 29 هدفًا صع 32.
وتوج ميسي مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.