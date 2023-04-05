تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم ميسي ويعرض عليه قميص رونالدو

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن "يونايتد يستهدف التعاقد مع ميسي واللعب تحت قيادة إريك تين هاغ".

وأوضحت أنه "في حال تمت الصفقة فيمكنه أن يرث القميص الأسطوري رقم 7 الذي ارتداه سابقا كريستيانو رونالدو في أولد ترافورد".

ولم يوضح التقرير هل تقدم يونايتد بعرض رسمي لضم نجم باريس سان جيرمان أم الأمر فقط طرح على طاولة المفاوضات.

وكان النجم البرتغالي غادر صفوف مانشستر يونايتد إلى النصر السعودي، بعد فسخ عقده بسبب خلافات مع إدارة النادي الإنجليزي وإيريك تين هاغ مدرب الفريق.

فيما ذكرت تقارير أخرى، أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد جونكالو راموس، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، لضمه في الصيف المقبل.

صاحب الـ21 عامًا، تألق هذا الموسم مع بنفيكا، مستغلًا رحيل داروين نونيز إلى ليفربول، وسجل 25 هدفًا وصنع 10 في 37 مباراة بمختلف المسابقات.

ولم يعوض مانشستر يونايتد رحيل كريستيانو رونالدو، إلا من خلال استعارة ووت فيغورست المعار من بشكتاش التركي، والذي سيرحل في الصيف.