فابريزيو رومانو يكشف تفاصيل عرض الهلال لضم ميسي

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن تفاصيل العرض المالي الذي تقدم به نادي الهلال السعودي للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وبحسب ما أكدته عدة صحف فرنسية فإن مغامرة اللاعب الأرجنتيني مع النادي الباريسي في طريقها للنهاية لا سيما مع إطلاق جماهير ناديه صافرات الاستهجان ضد اللاعب قبل مواجهة ليون السابقة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن مجلس إدارة الهلال تقدم بعرض رسمي لليونيل ميسي يشمل جميع المزايا المالية التي يرغب اللاعب في الحصول عليها، ويلبي مطالب النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022 في قطر.

وكشف فابريزيو رومانو عن كواليس هذا العرض، موضحا عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن "الهلال قدم عرضا إلى ميسي براتب سنوي يوازي أكثر من 400 مليون يورو سنويا".