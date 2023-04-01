لحظة إفطار سفيان أمرابط خلال مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا (فيديو)
استغل المغربي سفيان أمرابط، نجم فيورنتينا، توقف مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان، التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، بالجولة الـ28 للدوري الإيطالي من أجل الإفطار.
ووفقا للفيديو المتداول، شوهد سفيان أمرابط وهو يقف على الخط ويتناول قطعة من الموز بجانب شربه للماء بشكل سريع من أجل كسر صيامه والإفطار.
وحسم فيورنتينا المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله جياكومو بونافنتورا في الدقيقة 53 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب جيوزيبي مياتزا.
وتلقى إنتر الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري ليتجمد رصيده عند 50 نقطة بالمركز الثالث، ورفع فيورنتينا رصيده إلى 40 نقطة بالمركز الثامن.
وربطت عدة تقارير مؤخرا النجم المغربي بالرحيل عن فيورنتينا، حيث أشارت إلى أن الدولي المغربي يرغب في اللعب بقميص برشلونة بداية من الموسم المقبل.
أمرابط عاد إلى صفوف فيورنتينا بشكل دائم منذ صيف 2020، وينتهي عقده في 2024.
أمرابط خاض 90 مباراة بقميص "الفيولا" في جميع المسابقات وسجل هدفا واحدا.