لحظة إفطار سفيان أمرابط خلال مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا (فيديو)

استغل المغربي سفيان أمرابط، نجم فيورنتينا، توقف مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان، التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، بالجولة الـ28 للدوري الإيطالي من أجل الإفطار.

ووفقا للفيديو المتداول، شوهد سفيان أمرابط وهو يقف على الخط ويتناول قطعة من الموز بجانب شربه للماء بشكل سريع من أجل كسر صيامه والإفطار.