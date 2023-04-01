ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يسقط أمام فيورنتينا
حقق فيورنتينا فوزا ثمينا على حساب إنتر ميلان، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب جيوزيبي مياتزا، في منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي.
أحرز جياكومو بونافنتورا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، ليخسر الإنتر مباراته الثالثة على التوالي.
وتمكن بونافنتورا من تسجيل الهدف الأول في المباراة بعد ركنية نفذت داخل المنطقة قابلها كابرال برأسية في المرمى، تصدى لها أونانا ليتابعها بونافنتورا برأسية أخرى في الشباك.
ورفع فيورنتينا رصيده بهذا الانتصار إلى 40 نقطة بالمركز الثامن، فيما تجمد رصيد إنتر عند 50 نقطة بالمركز الثالث.
هدف كين يكفي يوفنتوس للفوز على فيرونا
وفي مباراة أخرى، احتاج يوفنتوس إلى هدف في الشوط الثاني من مويزي كين ليفوز 1-صفر على فيرونا ويواصل المنافسة على الوجود ضمن أول ستة مراكز في الدوري الإيطالي.
وترك الفوز فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في المركز السابع برصيد 44 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط خلف روما سادس الترتيب الذي سيلعب غدا الأحد.
وسجل كين الهدف بعد الاستراحة بعشر دقائق، حيث سيطر على تمريرة من مانويل لوكاتيلي داخل المنطقة وسدد كرة قوية في الزاوية العليا.
وحاول فيرونا الضغط وإدراك التعادل لكنه عانى للتفوق على دفاع يوفنتوس المتكتل والمنظم، ولم تتغير النتيجة حتى النهاية.
ويحتل فيرونا المركز 18 وبفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.