ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يسقط أمام فيورنتينا

هدف كين يكفي يوفنتوس للفوز على فيرونا

وفي مباراة أخرى، احتاج يوفنتوس إلى هدف في الشوط الثاني من مويزي كين ليفوز 1-صفر على فيرونا ويواصل المنافسة على الوجود ضمن أول ستة مراكز في الدوري الإيطالي.

وترك الفوز فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في المركز السابع برصيد 44 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط خلف روما سادس الترتيب الذي سيلعب غدا الأحد.

وسجل كين الهدف بعد الاستراحة بعشر دقائق، حيث سيطر على تمريرة من مانويل لوكاتيلي داخل المنطقة وسدد كرة قوية في الزاوية العليا.

وحاول فيرونا الضغط وإدراك التعادل لكنه عانى للتفوق على دفاع يوفنتوس المتكتل والمنظم، ولم تتغير النتيجة حتى النهاية.

ويحتل فيرونا المركز 18 وبفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.