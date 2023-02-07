بايرن ميونخ ينفي اهتمامه بالتعاقد مع أنسو فاتي

يواصل أنسو فاتي محاولة العثور على أفضل مستوياته في برشلونة، بينما تم الكشف في الأسابيع الأخيرة عن اهتمام بعض الأندية الكبرى في أوروبا بالمهاجم الشاب.

ووفقًا لكريستيان فالك الصحفي في صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن أحد هذه الأندية لن يكون بايرن ميونخ، حيث نفى الصحفي المقرب من النادي البافاري بشكل قاطع على حسابه في "تويتر" الاهتمام بالمهاجم الدولي الشاب.