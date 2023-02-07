بايرن ميونخ ينفي اهتمامه بالتعاقد مع أنسو فاتي
يواصل أنسو فاتي محاولة العثور على أفضل مستوياته في برشلونة، بينما تم الكشف في الأسابيع الأخيرة عن اهتمام بعض الأندية الكبرى في أوروبا بالمهاجم الشاب.
ووفقًا لكريستيان فالك الصحفي في صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن أحد هذه الأندية لن يكون بايرن ميونخ، حيث نفى الصحفي المقرب من النادي البافاري بشكل قاطع على حسابه في "تويتر" الاهتمام بالمهاجم الدولي الشاب.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في وقت سابق أن بايرن ميونخ يرغب في الحصول على خدمات لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وارتبط الفريق الألماني بالاهتمام بالعديد من لاعبي برشلونة، ومنهم فرينكي دي يونغ وبيدري وغافي، لكن النادي البافاري حاول استغلال أن أنسو فاتي ليس من ضمن العناصر الأساسية للمدير الفني تشافي هرنانديز ويريد ضمه في الصيف، ولكن هناك صعوبة في ضم اللاعب لكنه مستعد للدخول في المفاوضات مع برشلونة.
وينتهي عقد المهاجم الشاب مع برشلونة في 2027، ويوجد شرط جزائي في عقده يبلغ مليار يورو، ولا يبدو أن النادي الكتالوني سيتخلى عن لاعبه بأقل من هذا المبلغ باعتباره مستقبل الفريق ويحمل القميص رقم 10 الخاص بالأسطورة ليونيل ميسي.
ولكن قرار أنسو فاتي بين يديه وهناك اهتمام كبير آخر من مانشستر يونايتد، لكن برشلونة لا ينوي بيعه إلا في حالة كان العرض فلكيا وحينها سيدرس بيعه بالفعل.
ورغم اهتمام بايرن ميونخ بأنسو فاتي إلا أن "بيلد" نفت تماما هذا الاهتمام وركزت على أن النادي البافاري مهتم أكثر بضم بيدري، وكان على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقده.
وصعد فاتي، الذي ورث قميص ميسي عقب رحيل الهداف الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، من قطاع الناشئين بالنادي الكتالوني، لكنه تعرض للكثير من الإصابات وخضع لأربع جراحات لعلاج إصابة في ركبته اليسرى تعرض لها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وتألق فاتي مع برشلونة وعمره 16 عاما عندما دخل تاريخ الليغا بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في البطولة.
وفرض فاتي نفسه سريعا كأحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا وأصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في دوري أبطال أوروبا ومع منتخب إسبانيا أيضا.