بسبب فارق الـ8 نقاط.. بيدري نجم برشلونة يسخر من ريال مدريد

فاز برشلونة 3-0 على إشبيلية ليستغل هزيمة ريال مدريد أمام ريال مايوركا 1-0، مساء الأحد، ويرفع الفارق بينهما في صدارة الدوري الإسباني إلى 8 نقاط بعد مرور 20 جولة.

واستغل بيدري، نجم برشلونة، الفارق بين فريقه وغريمه ريال مدريد ليسخر من الفريق الملكي عبر نشر صورة له عبر حسابه على "إنستغرام" حيث يحمل قميصه رقم "8" في البلوغرانا، ليضع دائرة حمراء على الرقم دون تعليق في إشارة للفارق في الصدارة.

واعتبرت صحافة إسبانيا هزيمة ريال مدريد أمام مايوركا وفوز برشلونة على إشبيلية بمثابة ضربة في صراع اللقب، حيث لم يسبق لبرشلونة أن خسر لقب الدوري الإسباني حين يتقدم بفارق 8 نقاط عن منافسيه بعد 20 جولة.