بايرن ميونخ ضمن 7 أندية أوروبية ترغب في التعاقد مع أنسو فاتي نجم برشلونة

وبسبب وضعيته، ذكرت عدة تقارير إعلامية أن بايرن ميونخ يراقب مستقبل أنسو فاتي ويملك اهتماما كبيرا للتعاقد معه.

كما تهتم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز باللاعب البالغ من العمر 20 عاما، وأبرزها قطبا لندن توتنهام وآرسنال ومانشستر يونايتد.

وبدأ أنسو فاتي، وهو من أصول غينيا بيساو، مسيرته رفقة برشلونة وعمره 16 عاما في عهد المدرب السابق إيرنيستو فالفيردي، وحطم عدة أرقام قياسية كأصغر هداف وأصغر لاعب يمثل برشلونة.

وتلقى اللاعب عدة إصابات قوية من بينها مرتان في الركبة، وغاب بسببها عدة أشهر عن برشلونة وتأثر مستواه، حيث لم يعد بنفس القوة التي بدأ بها مسيرته.

وينتهي عقد فاتي مع برشلونة صيف 2027، وهو ما يفرض على الأندية الراغبة في ضمه التفاوض مع الفريق الإسباني ودفع مبلغ كبير للتعاقد معه.