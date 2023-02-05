بايرن ميونخ ضمن 7 أندية أوروبية ترغب في التعاقد مع أنسو فاتي نجم برشلونة
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بايرن ميونخ يتقدم الأندية الأوروبية الكبرى التي ترغب في التعاقد مع النجم الإسباني أنسو فاتي، مهاجم برشلونة، في الصيف المقبل.
وفي ظل وجود خيارات هجومية كثيرة في قائمة نادي برشلونة لا يحظى أنسو فاتي بوقت كبير للعب ويلازم دكة البدلاء، ويعتبر بديلا لدى المدرب تشافي هيرنانديز للاعبي خط الهجوم، خصوصا البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف الفريق، والفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي رافينيا والإسباني فيران توريس.
وبسبب وضعيته، ذكرت عدة تقارير إعلامية أن بايرن ميونخ يراقب مستقبل أنسو فاتي ويملك اهتماما كبيرا للتعاقد معه.
كما تهتم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز باللاعب البالغ من العمر 20 عاما، وأبرزها قطبا لندن توتنهام وآرسنال ومانشستر يونايتد.
وبدأ أنسو فاتي، وهو من أصول غينيا بيساو، مسيرته رفقة برشلونة وعمره 16 عاما في عهد المدرب السابق إيرنيستو فالفيردي، وحطم عدة أرقام قياسية كأصغر هداف وأصغر لاعب يمثل برشلونة.
وتلقى اللاعب عدة إصابات قوية من بينها مرتان في الركبة، وغاب بسببها عدة أشهر عن برشلونة وتأثر مستواه، حيث لم يعد بنفس القوة التي بدأ بها مسيرته.
وينتهي عقد فاتي مع برشلونة صيف 2027، وهو ما يفرض على الأندية الراغبة في ضمه التفاوض مع الفريق الإسباني ودفع مبلغ كبير للتعاقد معه.
ويعاني برشلونة ماليًا وقد فعّل عدة رافعات اقتصادية الصيف الماضي للتعاقد مع لاعبين جدد، لكن سقف الرواتب المرتفع والخسائر المتوقعة في نهاية الموسم منعاه من التعاقدات مرة أخرى وسيكون مضطرا لبيع لاعبين في المستقبل لينضبط لقواعد اللعب المالي النظيف.
وقلل تشافي هيرنانديز من أخبار عدم ارتياح أنسو فاتي لوضعه في برشلونة واهتمام الأندية الأوروبية الكبرى بخدماته، قائلا: "الأمور سيتم حلها بالنسبة له. يجب أن نتحلى بالصبر، أنسو هو إنتاج مذهل للنادي، نحن نثق به كثيرًا، إنه يعمل بشكل جيد جدًا. أنا سعيد جدًا بعقليته الرائعة في التدريب، لكن يجب أن يتحلى بالصبر".
وأضاف: "إنه يبلغ من العمر 20 عامًا ويحتاج إلى وقت مثل أي شخص آخر، ستنجح الأمور معه، والآن ليس الوقت المناسب للحديث عن اللاعبين الذين نرغب في بيعهم".