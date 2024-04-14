13-0.. مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد قبل مباراة الحسم

أداء استهلاكي لريال مدريد

طغى الأداء الاستهلاكي على ريال مدريد في مواجهة مايوركا، فالنادي الملكي لم يهدد مرمى الخصم طوال الشوط الأول من مواجهة الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

خطورة ريال مدريد جاءت في الشوط الثاني وبشكل متأخر، ولم تكن خطورة كبيرة بما تحمله الكلمة من معان ولكنها مجرد مناوشات من متصدر ترتيب الليغا.

ريال مدريد دخل المباراة بالكثير من الغيابات وعلم أن خوضها بالتشكيلة الأساسية سيكون مخاطرة غير مطلوبة في ظل فارق النقاط الكبير مع برشلونة صاحب المركز الثاني وصعوبة المواجهة التالية أمام مانشستر سيتي.

الفريق الثاني لمانشستر سيتي كالأول

كما فعل ريال مدريد دخل مانشستر سيتي المباراة بالكثير من التغييرات على تشكيلته الأساسية، في محاولة لإيجاد الراحة لبعض العناصر قبل مواجهة ريال مدريد.

لكن الفارق الواضح أن مانشستر سيتي لعب المباراة كأنه يلعب بالتشكيل الأساسي، وصنع 37 تسديدة على مرمى لوتون سجل منهم خمسة بأكملهم.

كيف يمكن لفريق يخوض مباراة بالصف الثاني أن يقدم ذلك المستوى؟! ذلك أمر مخيف حقًا لريال مدريد لو كان أنشيلوتي يتابع المواجهة.

ليس لأن مانشستر سيتي فاز بخمسة أهداف ولأن الأهداف تنوعت طريقة تسجيلها، ولكن لأن فريقه سجل هدفًا وحيدًا أمام مايوركا، ولأن محرز ذلك الهدف موقوف عن اللعب ضد مانشستر سيتي، ولأن حارسه أندري لونين الذي رفعه الإعلامي المدريدي في السماء من كثرة الإشادة كان يضيع نقاط المباراة في اللحظات الأخيرة، كما فعل أمام كتيبة بيب غوارديولا قبل أيام.

13-0

ريال مدريد في مواجهته أمام مايوركا لم ينجح في تقديم ذاته كفريق يمكنه الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وبعيدًا عن المستوى الهذيل لعناصره، لكن حتى الأرقام تقول إن الملكي افتقد للرغبة من أجل الفوز.

ففي الشوط الأول من عمر اللقاء لم يسدد نجوم ريال مدريد أي كرة على مرمى مايوركا، في المقابل وبالجانب الآخر من أوروبا في إنجلترا كان نجوم مانشستر سيتي سددوا 13 كرة على مرمى لوتون.