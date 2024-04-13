ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يكتسح لوتون بخماسية

اعتلى مانشستر سيتي، حامل اللقب، صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "مؤقتا" بفوزه الساحق 5-1 على لوتون تاون، اليوم السبت، إذ سجل دايكي هاشيوكا هدفا بالخطأ في مرماه، وعزز إرلينغ هالاند صدارته لقائمة الهدافين في المسابقة.

ويملك فريق المدرب بيب غوارديولا 73 نقطة قبل ست مباريات على النهاية في سباق ثلاثي مثير على اللقب بفارق نقطتين عن كل من آرسنال وليفربول، اللذين بوسعهما التقدم أمام سيتي حال فوزهما، غدا الأحد.

ويحتل لوتون تاون المهدد بالهبوط المركز 18، ويبتعد بنقطة واحدة عن منطقة الأمان.