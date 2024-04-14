ريال مدريد وبرشلونة يرفضان نجم باريس سان جيرمان

أداء الحارس الإيطالي أعاد تساؤلات عن إمكاناته خلال المباريات الكبرى بعد عامين من الهزيمة على ملعب سانتياغو بيرنابيو، عندما تم إقصاء باريس سان جيرمان من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

كما هو الحال أمام الميرنغي في عام 2022، عندما ارتكب أخطاء فادحة في المرمى، ظهر أداء دوناروما دون المستوى أمام النادي الكتالوني.

وألقى المحللون الرياضيون في فرنسا اللوم عليه في خسارة الفريق، خاصة بتلقي شباكه الهدف الثالث.

ومنحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الحارس الإيطالي تقييمًا كارثيًا بعد أدائه أمام برشلونة، حيث حصل على 3 درجات فقط مع الإشارة إلى أنه من جديد لم يرتق لمستوى الطموحات في المواجهات الحاسمة والكبيرة.