ريال مدريد وبرشلونة يرفضان نجم باريس سان جيرمان
كشفت تقارير صحفية أن ناديي برشلونة وريال مدريد رفضا فكرة التعاقد مع جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان.
ووفقا لما ذكره موقع "sportskeeda" فإن كلا الناديين تجاهلا العروض التي بشأن إمكانية التعاقد مع دوناروما في ظل تألق تير شتيغن مع برشلونة حاليا، والعودة المتوقعة للبلجيكي كورتوا، الذي يعاني من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.
وكان جيانلويجي دوناروما تعرض لانتقادات شديدة بعد أدائه في الخسارة أمام برشلونة يوم الأربعاء بنتيجة 3-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لدرجة أن البعض يتساءل عما إذا كان سيظل له مكاناً في تشكيلة باريس سان جيرمان الموسم المقبل.
أداء الحارس الإيطالي أعاد تساؤلات عن إمكاناته خلال المباريات الكبرى بعد عامين من الهزيمة على ملعب سانتياغو بيرنابيو، عندما تم إقصاء باريس سان جيرمان من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.
كما هو الحال أمام الميرنغي في عام 2022، عندما ارتكب أخطاء فادحة في المرمى، ظهر أداء دوناروما دون المستوى أمام النادي الكتالوني.
وألقى المحللون الرياضيون في فرنسا اللوم عليه في خسارة الفريق، خاصة بتلقي شباكه الهدف الثالث.
ومنحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الحارس الإيطالي تقييمًا كارثيًا بعد أدائه أمام برشلونة، حيث حصل على 3 درجات فقط مع الإشارة إلى أنه من جديد لم يرتق لمستوى الطموحات في المواجهات الحاسمة والكبيرة.