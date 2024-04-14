ترتيب الدوري الإسباني.. فيليكس يقود برشلونة للفوز على قادش

سجل جواو فيليكس هدفا من مقصية رائعة ليقود برشلونة للفوز 1-صفر على قادش المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الأولى الإسباني، يوم السبت.

وأراح تشافي هرنانديز مدرب برشلونة لاعبين بارزين قبل مواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف ريال مدريد المتصدر قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما في ملعب "سانتياغو برنابيو" الأسبوع المقبل.

وهز فيليكس الشباك في الدقيقة 37 بضربة مقصية رائعة من بين اثنين من لاعبي قادش مستغلا ركلة ركنية أخفق الدفاع في إبعادها.

ويحتل قادش المركز 18 في الترتيب، أول مراكز الهبوط الثلاثة، برصيد 25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.