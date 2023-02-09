تاليسكا مهاجم النصر يرد على شكوى نادي الهلال بتهمة الإساءة

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي أكد أنه لا يتحمل بث أحاديث لم يوافق عليها، بالإضافة إلى أنه لم يوجد عقد بين الطرفين من أجل إذاعتها.

وانضم تاليسكا البالغ من العمر 29 عامًا إلى النصر في صيف 2021، عبر صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى يونيو 2024 قادمًا من غوانغجو ايفرغراند.

ويواجه النصر نظيره الوحدة اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة بعد مرور 15 جولة من الدوري السعودي.