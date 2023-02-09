تاليسكا مهاجم النصر يرد على شكوى نادي الهلال بتهمة الإساءة
كشفت صحيفة "الرياضية" أن البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر رد على شكوى نادي الهلال في لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بداعي إساءة تاليسكا للزعيم.
وكان تاليسكا ظهر في إحدى حلقات "مسلسل النصر" بعنوان "الفوز أو الفوز" على تطبيق "شاهد" مثيرًا للجدل، وقام بمهاجمة التحكيم بشدة بعد خسارة فريقه أمام الهلال، في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وخسر النصر أمام الهلال بنتيجة (2/1)، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، موسم 2021/2022.
وقال تاليسكا: "الهلال دائما يكسب بسبب مساندة ودعم الحكام، وإذا لم يحصل ذلك سيخسر جميع البطولات والألقاب التي يشارك فيها".
وأفادت الصحيفة بأن التصريحات التي نشرت أخيرًا في فيلم وثائقي قديمة مر عليها أكثر من 9 أشهر وسقطت بالتقادم.
وقالت الصحيفة إن تاليسكا أوضح في رده على دعوى إدارة الهلال أن التصريح لم يتضمن أي إساءة، مشيرًا إلى عدم منحه هو وإدارة ناديه الإذن لبثه.
وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي أكد أنه لا يتحمل بث أحاديث لم يوافق عليها، بالإضافة إلى أنه لم يوجد عقد بين الطرفين من أجل إذاعتها.
وانضم تاليسكا البالغ من العمر 29 عامًا إلى النصر في صيف 2021، عبر صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى يونيو 2024 قادمًا من غوانغجو ايفرغراند.
ويواجه النصر نظيره الوحدة اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة بعد مرور 15 جولة من الدوري السعودي.