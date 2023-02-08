وليد الفراج يسخر من دعوات استبدال النصر بالهلال قبل كأس العالم للأندية

ومع النقص العددي لفلامنغو طوال الشوط الثاني، هيمن الهلال على المباراة وارتطمت تسديدة خليفة الدوسري بالعارضة في الدقيقة 58 بعد تمريرة من المهاجم موسى ماريغا.

وسجل فييتو الهدف الثالث في الدقيقة 70 بعد تمريرة عرضية من الدوسري داخل منطقة الجزاء ليطلق الأرجنتيني تسديدة قوية ارتطمت في العارضة قبل أن تستقر في المرمى.

وقلص بيدرو الفارق لصالح فلامنغو في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من مدى قريب لكن ذلك لم يكن كافيا لفريقه الذي أصبح سادس بطل لكأس ليبرتادوريس يفشل في التأهل للنهائي.

وسيلتقي الهلال، أول فريق سعودي يتأهل لنهائي البطولة، يوم السبت المقبل في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى بين ريال مدريد بطل أوروبا والأهلي المصري وصيف بطل أفريقيا غدا الأربعاء.

وسيلعب فلامنغو على المركز الثالث في اليوم نفسه مع الخاسر في مواجهة الغد.