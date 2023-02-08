وليد الفراج يسخر من دعوات استبدال النصر بالهلال قبل كأس العالم للأندية
سخر الإعلامي الرياضي وليد الفراج من الدعوات التي انطلقت قبل منافسات كأس العالم للأندية وطالبت بمشاركة النصر بدلا من الهلال في البطولة.
وقال الفراج، عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الثلاثاء، بعد تأهل الهلال لنهائي كأس العالم للأندية: "لم تكن الأرجنتين حالة خاصة بل كانت بداية مرحلة للكرة السعودية، ألف مبروك لكل محبي الهلال والكرة السعودية، نادي مشرف ويرفع الرأس، قال إيش: استبدال الهلال".
وكان الناقد الرياضي مبارك الشهري أبدى قد اندهاشه من اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لفريق الهلال السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، مشددا على أن النصر كان الأنسب للتواجد في البطولة.
وقال الشهري في تصريحات تلفزيونية سابقة: "ما دام أن الأمر جاء بالترشيح إذًا كان على الاتحاد الآسيوي اختيار النصر لأنه فريق يبيض الوجه، وما دام أنا كاتحاد فاتح مجال للترشيح كان عليّ اختيار فريق آسيوي يبيض وجه القارة".
وقاد سالم الدوسري فريقه الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء وصنع الثالث في الفوز 3-2 على فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في قبل النهائي في مدينة طنجة المغربية، يوم الثلاثاء.
ووضع الدوسري، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، الهلال في المقدمة بعد أربع دقائق من البداية عبر ركلة جزاء بعد عرقلة زميله الأرجنتيني لوسيانو فييتو داخل المنطقة بوساطة ماتيزينيو.
وأدرك غابرييل باربوسا "بيدرو" التعادل بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 20 لكن الهلال استعاد تقدمه في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر ركلة جزاء ثانية نفذها الدوسري بنجاح إثر تدخل جيرسون على فييتو ليحصل على الإنذار الثاني ويلعب فريقه منقوصا.
ومع النقص العددي لفلامنغو طوال الشوط الثاني، هيمن الهلال على المباراة وارتطمت تسديدة خليفة الدوسري بالعارضة في الدقيقة 58 بعد تمريرة من المهاجم موسى ماريغا.
وسجل فييتو الهدف الثالث في الدقيقة 70 بعد تمريرة عرضية من الدوسري داخل منطقة الجزاء ليطلق الأرجنتيني تسديدة قوية ارتطمت في العارضة قبل أن تستقر في المرمى.
وقلص بيدرو الفارق لصالح فلامنغو في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من مدى قريب لكن ذلك لم يكن كافيا لفريقه الذي أصبح سادس بطل لكأس ليبرتادوريس يفشل في التأهل للنهائي.
وسيلتقي الهلال، أول فريق سعودي يتأهل لنهائي البطولة، يوم السبت المقبل في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى بين ريال مدريد بطل أوروبا والأهلي المصري وصيف بطل أفريقيا غدا الأربعاء.
وسيلعب فلامنغو على المركز الثالث في اليوم نفسه مع الخاسر في مواجهة الغد.