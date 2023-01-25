مبارك الشهري: النصر فريق "يبيض الوجه" وكان يجب ترشيحه بدلا من الهلال للمشاركة في مونديال الأندية (فيديو)

"أبدى الناقد الرياضي مبارك الشهري اندهاشه من اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لفريق الهلال السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق بعد أيام قليلة في المغرب، مشددا على أن النصر كان الأنسب للتواجد في البطولة.

وقال الشهري في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "ما دام أن الأمر جاء بالترشيح إذًا كان على الاتحاد الآسيوي اختيار النصر لأنه فريق يبيض الوجه، وما دام أنا كاتحاد فاتح مجال للترشيح كان عليّ اختيار فريق آسيوي يبيض وجه القارة".