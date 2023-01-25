مبارك الشهري: النصر فريق "يبيض الوجه" وكان يجب ترشيحه بدلا من الهلال للمشاركة في مونديال الأندية (فيديو)
"أبدى الناقد الرياضي مبارك الشهري اندهاشه من اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لفريق الهلال السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق بعد أيام قليلة في المغرب، مشددا على أن النصر كان الأنسب للتواجد في البطولة.
وقال الشهري في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "ما دام أن الأمر جاء بالترشيح إذًا كان على الاتحاد الآسيوي اختيار النصر لأنه فريق يبيض الوجه، وما دام أنا كاتحاد فاتح مجال للترشيح كان عليّ اختيار فريق آسيوي يبيض وجه القارة".
وأضاف: "والاتحاد رشح الهلال لأنه (كويس) ولا يوجد أي معيار بل قالوا إنه بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا، ولكن كلمة ترشيح الهلال ذكرت رسميا في الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، فكان عليهم اختيار النصر لأنه سيبيض وجهك في الملعب وأول لاعب سينزل الملعب هو كريستيانو رونالدو، ومثلا بطل شرق القارة حاليا أوراوا الياباني وينتظر بطل الغرب لكي يواجهه في النهائي، فماذا لم يتم اختياره هو بدلا من الهلال؟، وبالتالي الهلال وصل لكأس العالم للأندية بأشكال وألوان".
وتأهل أوراوا ريد دايموندز إلى نهائي البطولة لمواجهة بطل غرب آسيا، علما بأن الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب تقام خلال شهر فبراير 2023.
واختارت لجنة المسابقات في آسيا نادي الهلال للمشاركة في البطولة المقامة على الأراضي الأفريقية لكونه حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا 2021.
وسيشارك "الزعيم" في كأس العالم للأندية في نسختها التاسعة عشرة، إلى جانب أندية: ريال مدريد الإسباني وفلامنغو البرازيلي والأهلي المصري، وسياتل ساوندرز الأمريكي وأوكلاند سيتي النيوزلندي والوداد المغربي.
ويستهل الهلال مونديال الأندية، بمواجهة الوداد المغربي في دور ربع النهائي، والمقرر لها يوم السبت الموافق الـ4 من فبراير 2023.
وسيكون الفائز من مواجهة الهلال والوداد المغربي على موعد مع فلامنغو البرازيلي في دور نصف نهائي البطولة، يوم الإثنين الموافق الـ7 من فبراير المقبل.
وكان الهلال خاض منافسات مونديال الأندية 2021، والتي احتضنتها الإمارات، وحينها حل في المركز الرابع، بعد الفوز على نادي الجزيرة الإماراتي، والهزيمة من تشيلسي الإنجليزي والأهلي المصري.