الهلال يصعق فلامنغو بثلاثية ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

اكتسح فريق الهلال السعودي نظيره فلامنغو البرازيلي، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب طنجة، ليتأهل "الزعيم" إلى نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

وسيواجه الهلال، الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد في نهائي المسابقة العالمية، مساء السبت المقبل.

وسجل سالم الدوسري الهدف الأول للهلال في الدقيقة الرابعة من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة نتيجة عرقلة كاريو من حارس مرمى فلامنغو.