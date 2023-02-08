الهلال يصعق فلامنغو بثلاثية ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية
اكتسح فريق الهلال السعودي نظيره فلامنغو البرازيلي، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب طنجة، ليتأهل "الزعيم" إلى نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.
وسيواجه الهلال، الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد في نهائي المسابقة العالمية، مساء السبت المقبل.
وسجل سالم الدوسري الهدف الأول للهلال في الدقيقة الرابعة من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة نتيجة عرقلة كاريو من حارس مرمى فلامنغو.
وتعادل فلامنغو عن طريق لاعبه بيدرو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20.
وعاود "الدوسري" التسجيل للهلال في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء، بجانب طرد جيرسون سانتوس مدافع فلامنغو.
وأضاف لوسيانو فييتو الهدف الثالث للفريق السعودي من تصويبة رائعة من داخل منطقة جزاء فلامنغو مع الدقيقة 70.
وقلّص باربوسا الفارق لصالح فلامنغو بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 92.
وأصبح الهلال أول نادٍ سعودي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي.