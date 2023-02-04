تقرير: تاليسكا يجدد عقده مع النصر لـ4 سنوات
كشفت صحيفة "aksam" التركية أن البرازيلي أندرسون تاليسكا حسم مستقبله مع النصر السعودي مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق.
وقالت الصحيفة التركية إن تاليسكا الذي ارتبط اسمه بالانتقال للدوري التركي وقع مع إدارة النصر عقدا لمدة 4 سنوات حتى عام 2027.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن إدارة النصر نجحت في إقناع تاليسكا بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2027، مع زيادة كبيرة جدا في راتبه، حيث اتفق الطرفان على الأمور كافة.
وينتهي العقد الحالي لتاليسكا، البالغ من العمر 29 عاما، في 2024، وانتقل للعالمي في صيف 2021 قادما من غوانغجو ايفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.
ويتصدر تاليسكا ترتيب هدافي الدوري السعودي بتسجيله 14 هدفا خلال 12 مباراة شارك فيها منذ بداية الموسم الحالي، وبعد مرور 14 جولة.
وبدأ تاليسكا مسيرته مع باهيا ثم انتقل إلى بنفيكا وبشكتاش وغوانغجو ايفرغراند.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن اللاعب البرازيلي سجل 37 هدفا وصنع 14 في 80 مباراة مع بشكتاش، وسجل 20 وصنع 4 في 78 مباراة مع بنفيكا، في حين شارك في 65 مباراة مع غوانغجو ايفرغراند سجل فيها 39 هدفا وصنع 13.
وتعادل النصر اليوم أمام الفتح إيجابيا بنتيجة (2/2)، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ورفع النصر بهذه النتيجة رصيده إلى 34 نقطة (متصدر الدوري)، بينما وصل الفتح إلى النقطة 22 في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.