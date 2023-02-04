تقرير: تاليسكا يجدد عقده مع النصر لـ4 سنوات

وقالت الصحيفة التركية إن تاليسكا الذي ارتبط اسمه بالانتقال للدوري التركي وقع مع إدارة النصر عقدا لمدة 4 سنوات حتى عام 2027.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن إدارة ‎النصر نجحت في إقناع تاليسكا بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2027، مع زيادة كبيرة جدا في راتبه، حيث اتفق الطرفان على الأمور كافة.

وينتهي العقد الحالي لتاليسكا، البالغ من العمر 29 عاما، في 2024، وانتقل للعالمي في صيف 2021 قادما من غوانغجو ايفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.

ويتصدر تاليسكا ترتيب هدافي الدوري السعودي بتسجيله 14 هدفا خلال 12 مباراة شارك فيها منذ بداية الموسم الحالي، وبعد مرور 14 جولة.