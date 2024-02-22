بسبب صلاح.. أول صدام بين حسام حسن واتحاد الكرة

وسيقود حسن منتخب مصر بعقد يمتد حتى كأس العالم المقبل، مرورا بكأس الأمم الأفريقية في المغرب.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إنه تم تحديد جلسة بين محمد صلاح وحسام حسن الأسبوع الجاري، بعد اتصالات تمت بين الطرفين.

وتابع المصدر :"اتحاد الكرة لم ينهِ إجراءات سفر التوأم حسام وابراهيم حسن إلى إنجلترا، كما كان متفقا عليه".