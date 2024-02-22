بسبب صلاح.. أول صدام بين حسام حسن واتحاد الكرة
تلوح في الأفق أزمة بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر واتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بسبب جلسة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
وعُين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، بعد إقالة روي فيتوريا عقب الإخفاق في كأس الأمم الأفريقية كوتديفوار 2023.
وسيقود حسن منتخب مصر بعقد يمتد حتى كأس العالم المقبل، مرورا بكأس الأمم الأفريقية في المغرب.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إنه تم تحديد جلسة بين محمد صلاح وحسام حسن الأسبوع الجاري، بعد اتصالات تمت بين الطرفين.
وتابع المصدر :"اتحاد الكرة لم ينهِ إجراءات سفر التوأم حسام وابراهيم حسن إلى إنجلترا، كما كان متفقا عليه".
وأضاف :"هذا الأمر أغضب حسام حسن الذي حمّل اتحاد الكرة مسؤولية الأمر، وتحدث بغضب مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة حيال تلك الأزمة".
وعلم إرم نيوز أن الأمر يتعلق ببعض الأمور المالية المخصصة لإجراءات السفر والإقامة في انجلترا.
ويرغب حسام حسن في عقد جلسة مع محمد صلاح في أقرب وقت ممكن من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين، حيث هاجم حسن نجم ليفربول إبان تحليله مباريات كأس أفريقيا لإحدى القنوات.