حسام حسن يدخل المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

تعرض حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري لوعكة صحية مفاجئة، عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي، التي أقيمت مساء أمس الاثنين، في الدوري المصري.

وتم نقل حسام حسن لأحد المستشفيات حيث تلقى بعض الإسعافات.

وغادر مدرب منتخب مصر المستشفى بعد ساعات، وفقا لاتحاد الكرة المصري.

وتواجد المدرب الجديد لمنتخب مصر في عدد كبير من مباريات الدوري المحلي لمتابعة مجموعة من اللاعبين، تمهيدا لفترة التوقف الدولي القادم.

وتم تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، بعد إقالة روي فيتوريا، إثر خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوتديفوار.

ويعاون حسام حسن شقيقه التوأم إبراهيم كمدير لمنتخب مصر.

وعلم "إرم نيوز" أن سبب دخول حسام حسن المستشفى كان تعرضه لإرهاق شديد، خلال الأيام الأخيرة.