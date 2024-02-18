أزمة كبيرة بين حسام حسن ورامز جلال

كشفت مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" عن وجود أزمة بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، والفنان رامز جلال، والذي يستعد لتقديم أحد البرامج الخاصة به مع شهر رمضان المقبل، والذي لم يعلن عن اسمه أو تفاصيله بشكل رسمي، حتى الآن.

وجاء قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم أفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

ووفقا للمصدر، فإن "حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، والذي تولى المسؤولية أخيرا بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا، قام بتصوير حلقة ضمن برنامج مقالب رامز جلال لكي يتم عرضه في شهر رمضان المقبل".