أزمة كبيرة بين حسام حسن ورامز جلال
كشفت مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" عن وجود أزمة بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، والفنان رامز جلال، والذي يستعد لتقديم أحد البرامج الخاصة به مع شهر رمضان المقبل، والذي لم يعلن عن اسمه أو تفاصيله بشكل رسمي، حتى الآن.
وجاء قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم أفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.
ووفقا للمصدر، فإن "حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، والذي تولى المسؤولية أخيرا بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا، قام بتصوير حلقة ضمن برنامج مقالب رامز جلال لكي يتم عرضه في شهر رمضان المقبل".
وأضاف: "تم تصوير هذه الحلقة قبل تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر بأيام قليلة، حيث تولى حينها تدريب فريق مودرن فيوتشر، قبل أن يستقر اتحاد الكرة المصري على توليه مسؤولية تدريب الفراعنة".
وأشار المصدر إلى أن "الأزمة في الوقت الحالي هي رغبة حسام حسن في عدم إذاعة الحلقة خلال شهر رمضان، وتأتي رغبة حسام بعد توليه منصب المدير الفني لمنتخب مصر؛ وهو الأمر الذي قد يضر بصورته أمام اللاعبين".
وكشفت تقارير صحفية مصرية، أخيرا إلى أن برنامج رامز جلال، سيحمل هذا العام في الموسم الرمضاني عنوان "رامز قفل اللعبة"، حيث يستضيف العديد من نجوم الفن والرياضة وصناع المحتوى، في مدينة ألعاب كبرى، تتضمن أكوا بارك وكذلك بيت رعب، حيث يقوم رامز جلال بمقلبه الجديد.
وحتى الآن لم يتم الاعلان بشكل رسمي من قبل الفنان رامز جلال، عن ضيوف برنامجه؛ إذ يحدث هذا الأمر عادة قبل انطلاق الشهر المعظم بأيام قليلة.
وكانت آخر محطات حسام حسن في تدريب مودرن فيوتشر قبل أيام، لكنه لم يتول تدريب الفريق في أي مباراة، بسبب قدوم عرض تدريب منتخب مصر.
ويستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية في الإمارات خلال مارس المقبل، قبل خوض منافسات تصفيات أفريقيا لكأس العالم في يونيو المقبل.