برشلونة يتحرك تجاه صفقته الهجومية الجديدة

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن إدارة برشلونة أجرت بالفعل اتصالات مع وكيل داني أولمو بشأن "خطوة انتقال محتملة" في الصيف المقبل.

وكان أولمو قد جدد عقده مع لايبزيغ حتى صيف 2027، ويملك شرطًا جزائيًا في عقده مع الفريق الألماني تبلغ قيمته حوالي 60 مليون يورو.

وقالت الشبكة إن مبلغ الشرط الجزائي في عقد أولمو يُعد معقولًا، ومن الممكن تدبيره من جانب نادي برشلونة، والذي يسعى إلى إنجاز الصفقة قبل انطلاق بطولة "يورو 2024"، والتي وصفتها الشبكة بأنها ستكون مفتاحًا للاعب لإظهار إمكاناته.

ولعب داني أولمو 24 مباراة مع لايبزيغ منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 8 أهداف، وصنع 5 لزملائه في الفريق.