لجنة الحكام: اتخذنا خطوات لتجنب تكرار خطأ تقنية الفيديو في مباراة توتنهام وليفربول

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت رابطة الحكام في مسابقات كرة القدم للمحترفين في إنجلترا إن هفوة مصحوبة بفقدان في التركيز من قبل حكام تقنية حكم الفيديو المساعد أدت لعدم احتساب هدف مشروع لليفربول أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الممتاز بعد الكشف عن مقطع صوتي خاص بتقنية حكم الفيديو المساعد في المباراة.

وكان من المفترض أن يتقدم ليفربول في الشوط الأول عن طريق لويس دياز الذي سدد كرة منخفضة في الزاوية السفلى للمرمى قبل أن يرفع الحكم المساعد الراية محتسبًا الكرة تسللا.

وكان دياز غير متسلل في الواقع لكن الارتباك في غرفة حكم الفيديو المساعد بشأن القرار الأصلي أدى لاستئناف المباراة بركلة حرة لتوتنهام بدلًا من احتساب هدف لليفربول.