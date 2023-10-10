أول تعليق من لويس دياز على إلغاء هدفه في مباراة ليفربول وتوتنهام

علّق الكولومبي لويس دياز عن إلغاء هدفه في خسارة ليفربول 1/2 أمام توتنهام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل دياز، البالغ من العمر 26 عامًا، هدفًا لليفربول أمام توتنهام لكن تم إلغاؤه من قِبل الحكم بداعي التسلل، في قرار أثار جدلاً واسعًا وانتقادات شديدة لتقنية حكم الفيديو الـ"VAR".

كما طرد الحكم كورتيس جونز وديوغو غوتا في الدقيقتين 26 و69 على الترتيب.