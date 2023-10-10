أول تعليق من لويس دياز على إلغاء هدفه في مباراة ليفربول وتوتنهام
علّق الكولومبي لويس دياز عن إلغاء هدفه في خسارة ليفربول 1/2 أمام توتنهام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل دياز، البالغ من العمر 26 عامًا، هدفًا لليفربول أمام توتنهام لكن تم إلغاؤه من قِبل الحكم بداعي التسلل، في قرار أثار جدلاً واسعًا وانتقادات شديدة لتقنية حكم الفيديو الـ"VAR".
كما طرد الحكم كورتيس جونز وديوغو غوتا في الدقيقتين 26 و69 على الترتيب.
وقال لويس دياز في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "كانت مسألة الهدف معقَّدة بعض الشيء، وفي ذلك الوقت صدمني الأمر بشدة، وليس بالنسبة لي فقط، ولكن لجميع زملائي في الفريق".
وأضاف: "في منتصف المباراة تحدثنا عن الأمر كثيرًا، لقد كانت نتيجة إيجابية ستساعدنا، هذه أشياء تحدث، الحُكام بشر، عليك أن تأخذ الأمور ببساطة، وسيكون الأمر كذلك في المرة المقبلة".
وأصدرت لجنة الحكام اعتذارًا فوريًا لليفربول بعد الخطأ الذي وصفت بأنه "خطأ بشري كبير".
ولم يكن ذلك كافيًا لإرضاء يورغن كلوب مدرب ليفربول، الذي طلب إعادة المباراة، وقال إن ذلك سيكون الشيء الأكثر عدلاً الذي يمكن القيام به".
وقال كلوب: "لم أكن مهتمًا حقًا بالسبب وراء ما حدث، رأيت النتيجة، رأيت هدفًا، ورأيت أنه لم يُحتسب، ومن المهم حقًا أن نتعامل مع الأمر بطريقة مناسبة".
وبعد الخسارة من توتنهام فاز ليفربول 2/1 على سانت جيلواز في الدوري الأوروبي، وتعادل 2/2 مع برايتون في الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 17 نقطة من 8 مباريات، ويتأخر بـ3 نقاط عن المتصدر توتنهام.