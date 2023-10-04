هل يمكن إعادة مباراة ليفربول وتوتنهام بعد الكشف عن حديث حكام الفيديو؟

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية إعادة لعب مباراة توتنهام مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، خاصة بعد الكشف عن التسجيل الخاص بغرفة حكام تقنية الفيديو، الذين أقروا بصحة هدف لويس دياز، الملغى، بقرار خاطئ بينه وبين حكم الساحة.

واستضاف ملعب توتنهام هوتسبير مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة السابعة، حيث خسر ليفربول بهدفين لهدف.

وشهدت المباراة إلغاء هدف لويس دياز بداعي التسلل، وهو قرار تبين عدم صحته فيما بعد، حسبما اعترفت لجنة الحكام بنفسها، حيث أصدرت اللجنة أمس، التسجيل الصوتي الخاص بما دار بين مسؤولي المباراة.