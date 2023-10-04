هل يمكن إعادة مباراة ليفربول وتوتنهام بعد الكشف عن حديث حكام الفيديو؟
كشفت تقارير صحفية عن إمكانية إعادة لعب مباراة توتنهام مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، خاصة بعد الكشف عن التسجيل الخاص بغرفة حكام تقنية الفيديو، الذين أقروا بصحة هدف لويس دياز، الملغى، بقرار خاطئ بينه وبين حكم الساحة.
واستضاف ملعب توتنهام هوتسبير مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة السابعة، حيث خسر ليفربول بهدفين لهدف.
وشهدت المباراة إلغاء هدف لويس دياز بداعي التسلل، وهو قرار تبين عدم صحته فيما بعد، حسبما اعترفت لجنة الحكام بنفسها، حيث أصدرت اللجنة أمس، التسجيل الصوتي الخاص بما دار بين مسؤولي المباراة.
ووفقًا لما ذكره المحامي الرياضي ستيفن تايلور هيث، في تصريحات لصحيفة "ميرور" فإن ليفربول قد ينتهي به الأمر إلى الضغط من أجل إعادة مباراته ضد توتنهام.
وقال: "تنص القاعدة L18 على أن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لديه القدرة على طلب إعادة مباراة في الدوري، بشرط أن تكون هذه التوصية قد تم تقديمها بهذا المعنى من قبل لجنة بموجب القاعدة W51".
وأوضح: "بالإضافة إلى ذلك، بموجب القاعدة W1، يتمتع مجلس الدوري الإنجليزي الممتاز بالسلطة للتحقيق في أي خرق مشتبه فيه للقواعد، بما في ذلك تلك التي يرتكبها مسؤول المباراة، بينما تؤكد القاعدة N4 أن كل مسؤول مباراة يوافق على الالتزام بقوانين اللعبة وكذلك أي بروتوكولات وقواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".
وأشار: "لذلك هناك احتمال أن يتمكن ليفربول من الضغط على مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لعقد لجنة تتمتع بصلاحيات، من بين أمور أخرى، لإصدار أمر بإعادة المباراة".
بيان اللجنة
وكانت اللجنة، قالت في بيانها أمس: "أظهرت الصورة أن لويس دياز كان في حالة عدم تسلل بشكل واضح، دون الحاجة إلى إدخال خط ثانِ على الصورة، وفي حالة من فقدان التركيز وعدم الدقة، لم يكن مسؤول تقنية الفيديو على معرفة بالقرار المُتخذ على أرض الملعب، وكان هناك حالة من عدم التفاهم؛ ما أدى إلى تأكيد القرار المُتخذ منذ البداية على أرض الملعب دون قصد (التسلل) دون أي حوار".
وأردفت اللجنة: "ثم تم استئناف المباراة على الفور، وبعد بضع ثوان، استفسر مُشغل الإعادة ثم مساعد مسؤول تقنية الفيديو عن نتيجة التحقق الكامل باستخدام التقنية، وطلبوا مراجعة الصورة التي تم انشاؤها، مشيرين إلى أن القرار الأصلي على أرض الملعب كان تسللًا، ولكن لم يتم إبلاغ ذلك إلى الحكام المتواجدين على أرض الملعب خلال أي وقت من اللقاء".
واستمرت: "بعد ذلك، نظر فريق تقنية الفيديو في ما إذا كان من الممكن إيقاف المباراة عند هذه النقطة، ولكن خلص المسؤولون إلى أن بروتوكول التقنية ضمن قوانين اللعبة لن يسمح بحدوث ذلك، وقرروا أن التدخل غير ممكن طالما تم استئناف اللعب".