دفعة قوية لإبراهيم المهيدب نحو رئاسة النصر السعوي

وانتهت علاقة مسلي آل معمر، بنادي النصر السعودي، بعد قبول الاستقالة التي تقدَّم بها من رئاسة شركة كرة القدم بالنادي.

وكان مسلي آل معمر تقدَّم باستقالته إثر التراجع الكبير في نتائج الفريق، خلال الفترة الأخيرة؛ إذ خسر النادي جميع بطولات الموسم، ولم يتبقَّ له سوى المنافسة على كأس الملك، رغم الصفقات الكبيرة التي أبرمها الصيف الماضي.

وفي وقت سابق قرر إبراهيم المهيدب؛ الترشح لرئاسة النادي خلال الموسم المقبل، خلفًا لمسلي آل معمر.

وقال بن خير الله في رسالة تأييده للمهيدب: "دعمًا لتوحيد الصف النصراوي، والوقوف مع نادينا في مرحلته المقبلة الحسّاسة، وبعد رغبة الأستاذ إبراهيم المهيدب بترشحه لرئاسة نادينا النصر، فإنني أعلن بتقديم الأصوات التي أملكها في الجمعية العمومية لصالحه، متمنياً له ولنادينا التوفيق والنجاح".