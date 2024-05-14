دفعة قوية لإبراهيم المهيدب نحو رئاسة النصر السعوي
أعلن رجل الأعمال السعودي مسفر بن خير الله؛ العضو الذهبي لنادي النصر، دعمه الكامل لقائمة إبراهيم المهيدب في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.
وانتهت علاقة مسلي آل معمر، بنادي النصر السعودي، بعد قبول الاستقالة التي تقدَّم بها من رئاسة شركة كرة القدم بالنادي.
وكان مسلي آل معمر تقدَّم باستقالته إثر التراجع الكبير في نتائج الفريق، خلال الفترة الأخيرة؛ إذ خسر النادي جميع بطولات الموسم، ولم يتبقَّ له سوى المنافسة على كأس الملك، رغم الصفقات الكبيرة التي أبرمها الصيف الماضي.
وفي وقت سابق قرر إبراهيم المهيدب؛ الترشح لرئاسة النادي خلال الموسم المقبل، خلفًا لمسلي آل معمر.
وقال بن خير الله في رسالة تأييده للمهيدب: "دعمًا لتوحيد الصف النصراوي، والوقوف مع نادينا في مرحلته المقبلة الحسّاسة، وبعد رغبة الأستاذ إبراهيم المهيدب بترشحه لرئاسة نادينا النصر، فإنني أعلن بتقديم الأصوات التي أملكها في الجمعية العمومية لصالحه، متمنياً له ولنادينا التوفيق والنجاح".
وبحسب فضائية "SSC"، فإن بعض رجال النصر المؤثرين، اجتمعوا مع مجلس إدارة شركة النادي، في وقت سابق، وقاموا بترشيح إبراهيم المهيدب لرئاسة النادي.
كما حصل المهيدب على وعود من أعضاء شرف ورجال النادي بالدعم الكامل، خاصة أنه مقرّب من سعود آل سويلم رئيس النادي الأسبق.