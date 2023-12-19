موقف الأهلي من العرض السعودي "الضخم" لمحمد الشناوي

وتخلى الأهلي مطلع الموسم الجاري عن الحارس الثاني بالفريق علي لطفي لنادي زد المنافس في الدوري المصري وصعد مصطفى شوبير ليصبح حارسا ثانيا.

ويملك الأهلي أيضا حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي المصري الذي يعد الحارس الثالث بالفريق حاليا.

وارتبط اسم الشناوي بالانتقال إلى أندية سعودية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية أبرزها النصر السعودي لكن الصفقة لم تتم لأسباب مختلفة.

الخسارة أمام فلومينينسي

إلى ذلك، قال الشناوي إن لاعبي الفريق لم يقصروا خلال مباراة فلومينينسي، وإن ضربة الجزاء التي ‏احتسبت على الفريق وسجل منها الفريق البرازيلي هدف التقدم كانت نقطة تحول في مجريات ‏المباراة.‏

وخسر الأهلي نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام الفريق البرازيلي ليفقد فرصة لعب المباراة النهائية.

وأشار قائد الأهلي إلى أن الفريق قدم شوطًا أول جيدًا، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص ‏التي كانت كفيلة بترجيح كفته.

وأوضح أن لاعبي الأهلي كان هدفهم الوصول لنهائي البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي يضاف ‏للنادي والجيل الحالي، ولكن في النهاية التوفيق غاب عن الفريق خلال مباراة فلومينينسي.‏