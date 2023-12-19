موقف الأهلي من العرض السعودي "الضخم" لمحمد الشناوي
كشفت تقارير صحفية مصرية، عن انتظار النادي الأهلي، عرضا سعوديا ضخما، للتعاقد مع حارسه محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ووفقا لقناة أون تايم سبورت، فإن اللاعب الدولي المصري لديه بالفعل عرض سعودي ضخم للغاية.
ولم يفصح التقرير عن اسم النادي السعودي، الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب، الذي قدم مستويات جيدة مع ناديه خلال منافسات كأس العالم للأندية.
وحدد مسؤولو الأهلي المصري مبلغا ضخما للتخلي عن عقد اللاعب؛ ما يشير إلى صعوبة الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وتخلى الأهلي مطلع الموسم الجاري عن الحارس الثاني بالفريق علي لطفي لنادي زد المنافس في الدوري المصري وصعد مصطفى شوبير ليصبح حارسا ثانيا.
ويملك الأهلي أيضا حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي المصري الذي يعد الحارس الثالث بالفريق حاليا.
وارتبط اسم الشناوي بالانتقال إلى أندية سعودية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية أبرزها النصر السعودي لكن الصفقة لم تتم لأسباب مختلفة.
الخسارة أمام فلومينينسي
إلى ذلك، قال الشناوي إن لاعبي الفريق لم يقصروا خلال مباراة فلومينينسي، وإن ضربة الجزاء التي احتسبت على الفريق وسجل منها الفريق البرازيلي هدف التقدم كانت نقطة تحول في مجريات المباراة.
وخسر الأهلي نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام الفريق البرازيلي ليفقد فرصة لعب المباراة النهائية.
وأشار قائد الأهلي إلى أن الفريق قدم شوطًا أول جيدًا، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص التي كانت كفيلة بترجيح كفته.
وأوضح أن لاعبي الأهلي كان هدفهم الوصول لنهائي البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي يضاف للنادي والجيل الحالي، ولكن في النهاية التوفيق غاب عن الفريق خلال مباراة فلومينينسي.