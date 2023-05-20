ماركا: بيريز يريد بقاء أنشيلوتي وتعزيز تشكيلة ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" كان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان في لقاء مع المدرب كارلو أنشيلوتي في فالديبيباس، صباح اليوم السبت.

ووفقًا للصحيفة، فإن الخروج من دوري أبطال أوروبا بالخسارة الثقيلة 0/4 أمام مانشستر سيتي يعني عمليًا نهاية الموسم مع فوز برشلونة بالليغا وريال مدريد بالكأس.

ولذا، حان الوقت لتحليل الخسارة المؤلمة التي تعرض لها ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بهدوء، والبدء بتحديد المشروع للموسم المقبل مع تحديد النقاط التي يجب تحسينها، والقادمين المحتملين وكذلك المغادرين.