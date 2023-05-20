ماركا: بيريز يريد بقاء أنشيلوتي وتعزيز تشكيلة ريال مدريد
كشفت صحيفة "ماركا" كان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان في لقاء مع المدرب كارلو أنشيلوتي في فالديبيباس، صباح اليوم السبت.
ووفقًا للصحيفة، فإن الخروج من دوري أبطال أوروبا بالخسارة الثقيلة 0/4 أمام مانشستر سيتي يعني عمليًا نهاية الموسم مع فوز برشلونة بالليغا وريال مدريد بالكأس.
ولذا، حان الوقت لتحليل الخسارة المؤلمة التي تعرض لها ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بهدوء، والبدء بتحديد المشروع للموسم المقبل مع تحديد النقاط التي يجب تحسينها، والقادمين المحتملين وكذلك المغادرين.
وأكدت "ماركا" أن فلورنتينو بيريز ظل ثابتًا في استمرارية المشروع مع أنشيلوتي رغم الخروج من نصف نهائي دوري الأبطال.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا الصباح أصبح التزام الطرفين بتحسين المشروع واضحًا مرة أخرى، حيث أوضح بيريز أنه سيتم تعزيز الفريق وفقًا لسياسة النادي، وقبل كل شيء اتفق الرئيس وأنشيلوتي على كيفية جعل الفريق أكثر تنافسية على الرغم من حقيقة الفوز، هذا العام، بثلاثة ألقاب (كأس العالم للأندية، وكأس إسبانيا، والسوبر الأوروبي)، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مجددًا.
كما ذكرت "ماركا" أيضًا أن الخطة لن تختلف بشكل كبير، لأن أنشيلوتي هو أول من يقتنع بالمستقبل العظيم للفريق الحالي مع بعض التعديلات، ويريد النادي من الشباب المضي قُدمًا خطوة أخرى الموسم المقبل.
وبشأن التعزيزات، سيكون الإنجليزي جود بيلينغهام هو الهدف الأول لريال مدريد، بالإضافة لمهاجم بديل لكريم بنزيم برحيل ماريانو دياز، رغم أنه لم يعد يدخل في خطط المدرب لفترة طويلة، ولم يكن بديلًا للاعب الفرنسي.
وفشل ريال مدريد في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني الذي استعاده برشلونة، في حين نال الميرنغي لقب كأس ملك إسبانيا.
وتتبقى لريال مدريد 4 مباريات في الموسم الحالي، حيث سيلعب مع فالنسيا، ورايو فاليكانو، وإشبيلية، وأتلتيك بلباو.