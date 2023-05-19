تشافي: فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد أسعد جمهور برشلونة

وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "فوز مان سيتي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد؟ لا بد أن الأمر كان ممتعًا بالنسبة لمشجعي برشلونة، لكن كمحترفين، نعطي أهمية كبيرة للدوري الإسباني".

وأضاف: "القيمة ليست أن يخسر ريال مدريد، القيمة هي رؤيتنا لفرحة المشجعين".

ورفض تشافي مقولة أحد الإعلاميين بأن هناك "حمامًا ساخنًا من السيتي ضد ريال مدريد، قائلا: "لا أحب استخدام كلمة حمام في كرة القدم، لا أحبها لأنها مهينة وليست بناءة، تماماً مثل كلمة الفشل لا أحبها.. السيتي كان متفوقًا خاصة في الشوط الأول، كان متفوقًا واستغل ذلك. مانشستر سيتي الآن أفضل فريق في العالم".