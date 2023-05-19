لماذا يريد ريال مدريد التعاقد مع صهر كارفخال؟
كشف برنامج "ريليفو" أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع صهر مدافعه داني كارفخال.
وبحسب البرنامج فإن خوسيلو مهاجم إسبانيول على رادار ريال مدريد بهدف تعزيز الخط الهجومي للفريق.
ويبلغ خوسيلو من العمر 33 عاما ويريد ريال مدريد التعاقد معه لتعويض المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، حيث طلب المدرب كارلو أنشيلوتي التعاقد مع مهاجم.
وسجل خوسيلو 15 هدفا الموسم الحالي مع إسبانيول ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.
وذكر "ريليفو" أن خوسيلو، صهر كارفاخال، ضمن خيارات ريال مدريد لأن المهاجم ماريانو دياز سيغادر الفريق هذا الصيف.
خوسيلو من خريجي مدرسة ريال مدريد "كاستيا" ويمتلك علاقات في غرفة تبديل ملابس ريال مدريد ومن المتوقع أن يكون التعاقد معه غير مكلف.
ويرتبط خوسيلو بعقد مع إسبانيول حتى يونيو 2025 وسبق أن لعب في هوفنهايم وآينتراخت فرانكفورت وهانوفر في ألمانيا، وستوك سيتي ونيوكاسل في إنجلترا، وديبورتيفو ألافيس وديبورتيفو لاكورونا وإسبانيول في إسبانيا.
وسجل خوسيلو 15 هدفا وصنع 2 في 35 مباراة مع إسبانيول هذا الموسم في مختلف المسابقات.
وبحسب موقع ""transfermarkt"" فإن خوسيلو سجل 36 هدفا في 113 مباراة مع ديبورتيفو ألافيس، و40 هدفا في 73 مباراة مع كاستيا، و7 أهداف في 52 مباراة مع نيوكاسل، و14 هدفا في 33 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت، و10 أهداف في 32 مباراة مع هانوفر.