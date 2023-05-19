لماذا يريد ريال مدريد التعاقد مع صهر كارفخال؟

ويرتبط خوسيلو بعقد مع إسبانيول حتى يونيو 2025 وسبق أن لعب في هوفنهايم وآينتراخت فرانكفورت وهانوفر في ألمانيا، وستوك سيتي ونيوكاسل في إنجلترا، وديبورتيفو ألافيس وديبورتيفو لاكورونا وإسبانيول في إسبانيا.

وسجل خوسيلو 15 هدفا وصنع 2 في 35 مباراة مع إسبانيول هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وبحسب موقع ""transfermarkt"" فإن خوسيلو سجل 36 هدفا في 113 مباراة مع ديبورتيفو ألافيس، و40 هدفا في 73 مباراة مع كاستيا، و7 أهداف في 52 مباراة مع نيوكاسل، و14 هدفا في 33 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت، و10 أهداف في 32 مباراة مع هانوفر.