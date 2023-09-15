من هو عثمان ديوماندي الذي يتنافس آرسنال ومانشستر سيتي على التعاقد معه؟

يمكن أن يكمل عثمان ديوماندي لاعب سبورتينغ لشبونة صعودًا هائلًا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبدو أن آرسنال مستعد لتقديم عرض آخر للاعب البالغ من العمر 19 عامًا في يناير المقبل.

وبدأ المدافع مسيرته في موطنه ساحل العاج، حيث انضم إلى نادي أولمبيك سبورت أبوبو في 2014 وهو في العاشرة من عمره بعد أن تم رصده في معسكر تدريبي.

وعلى مدى السنوات الثماني التالية، شق عثمان ديوماندي طريقه عبر فرق الشباب في النادي، وفي النهاية ساعد الفريق الأول في الحصول على ترقية تاريخية إلى الدرجة الثالثة.

وفي النهاية لفت ديوماندي انتباه إف سي ميدتجيلاند، النادي الدنماركي الذي كان مملوكًا للاعب برينتفورد ماثيو بنهام في ذلك الوقت.