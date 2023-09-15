من هو عثمان ديوماندي الذي يتنافس آرسنال ومانشستر سيتي على التعاقد معه؟
يمكن أن يكمل عثمان ديوماندي لاعب سبورتينغ لشبونة صعودًا هائلًا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبدو أن آرسنال مستعد لتقديم عرض آخر للاعب البالغ من العمر 19 عامًا في يناير المقبل.
وبدأ المدافع مسيرته في موطنه ساحل العاج، حيث انضم إلى نادي أولمبيك سبورت أبوبو في 2014 وهو في العاشرة من عمره بعد أن تم رصده في معسكر تدريبي.
وعلى مدى السنوات الثماني التالية، شق عثمان ديوماندي طريقه عبر فرق الشباب في النادي، وفي النهاية ساعد الفريق الأول في الحصول على ترقية تاريخية إلى الدرجة الثالثة.
وفي النهاية لفت ديوماندي انتباه إف سي ميدتجيلاند، النادي الدنماركي الذي كان مملوكًا للاعب برينتفورد ماثيو بنهام في ذلك الوقت.
ولدى ميدتجيلاند عملية استكشاف وتطوير راسخة للاعبين الشباب الموهوبين في أفريقيا، ويستخدم فريق إيبيدي النيجيري كفريق مغذٍّ كجزء من ذلك.
وتم إحضار ديوماندي إلى الدول الاسكندنافية للانضمام إلى أكاديمية ميدتجيلاند في يناير 2022، قبل الانضمام إلى فريق الدرجة الثانية البرتغالي سي دي مافرا على سبيل الإعارة في أغسطس 2022.
وبعد يوم واحد، ظهر ديوماندي لأول مرة على المستوى الاحترافي في الخسارة 1/3 أمام أوليفيرنسي، لكنه سرعان ما بدأ يتألق في الدوري البرتغالي 2.
وقد جعله هدوؤه وقدرته على التعامل مع الكرة، إلى جانب السرعة والدفاع الذكي، يبدو وكأنه لاعب أكبر بكثير من عمره.
وبدأ ربط المدافع بمجموعة من الأندية بما في ذلك آرسنال ومانشستر سيتي وسبورتينغ لشبونة.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فقد قدم سبورتينغ لشبونة عرضًا أوليًا بقيمة 4.4 مليون جنيه إسترليني لصالح ديوماندي في يناير 2023، وهو أقل بكثير من تقييم ميدتجيلاند البالغ 8.8 مليون جنيه إسترليني.
ونجح سبورتينغ لشبونة في إتمام التعاقد مع ديوماندي في اليوم الأخير للانتقالات الشتوية في 31 يناير الماضي، مقابل أكثر من 7 ملايين يورو، بعقد مدته أربع سنوات.
واستمر تطور ديوماندي في التسارع في سبورتينغ لشبونة، وسرعان ما أصبح المدافع جزءًا أساسيًا من فريقه بعد ظهوره الأول كبديل ضد بورتو في فبراير.
وأدى المستوى القوي للاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى خوض أول مباراة دولية له مع ساحل العاج في سبتمبر الماضي في الفوز على ليسوتو، حيث شارك في وسط ثلاثي خط دفاع الأفيال.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فإنه ليس من الصعب معرفة سبب سعي بعض فرق النخبة في أوروبا للتعاقد مع اللاعب الشاب ديوماندي.
وبعد نحو 18 شهرًا انتقل ديوماندي بسلاسة من اللعب في دوري الدرجة الثالثة الإيفواري إلى قيادة خط الدفاع في سبورتينغ لشبونة في قفزة سريعة وهائلة.
وأشارت "ديلي ميل" إلى أن ديوماندي يتمتع بالسرعة واللياقة البدنية اللازمتين ليكون قادرًا على اللعب في نظام الضغط العالي إلى جانب قوته وبنيته القوية حيث يبلغ طوله مترًا و90 سم ما يجعله مناسبًا تمامًا لكثافة ووتيرة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومع ذلك، فإن جودته في الاستحواذ على الكرة إلى جانب البراعة الدفاعية هي التي يمكن أن تفسر سبب حرص آرسنال ومانشستر سيتي على ضمه.
وقالت الصحيفة: "يجب ألّا يشكل الشرط الجزائي الخاص بعقده والذي يبلغ 69 مليون جنيه إسترليني أي عائق أمام آرسنال إذا كان يريد حقًا إتمام الصفقة في يناير".